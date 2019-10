Dronningen avlyser jobb på grunn av sykdom

- Har pådratt seg infeksjon i de øvre luftveiene, sier Sven Gjeruldsen, kommunikasjonssjef på Slottet, til Nettavisen.

Tirsdag kveld skulle Dronning Sonja (82) i utganspunktet åpne en utstilling med egne verk på Galleri Bi-Z i Kristiansand.

Arrangementet skulle være en lukket utstilling hvor dronningen skulle vise frem kunst for galleriets medlemmer. I går måtte dronningen imidlertid melde avbud.

Det er Fædrelandsvennen som først omtaler saken.

Vil ikke kommentere hvor alvorlig sykdommen er

- Dronningen har pådratt seg en infeksjon i de øvre luftveiene, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, til Nettavisen, uten ytterligere kommentar.

Kongehuset ønsker heller ikke å kommentere på hvor alvorlig sykdommen er for dronningen.

Avlyste på meget kort varsel

Utstillingen har vært planlagt i tre år, og sent i går kveld fikk gallerist Bernt Bisseth hos Galleri BI-Z telefonen om at dronningen ikke kunne stille.

- Det er klart det er trist. Ifølge ryktene skal det mye til at dronningen avlyser ting, vi vet at det er et stort apparat som må til når hun skal flytte seg fra a til b, så det vil de nok helst unngå, sier Bisseth til Nettavisen.

Dronningen har levert rundt 70 ulike arbeider bestående av keramikk og grafikk til Galleri Bi-Z som ligger midt i Kristiansand sentrum. Prisene for verkene varierer fra 4.500 til 130.000 kroner.

- Det har lenge før åpning vært et voldsomt trykk fra folk som er interessert i kunsten hennes og utstillingsmessig kan det ikke bli særlig bedre enn å få dronningen. Hun er en fantastisk ambassadør for norsk kunst. Vi skulle gjerne hatt hedersgjesten her, men sånn ble det ikke denne gangen, sier Bisseth skuffet.

Bisseth bekrefter at utstillingen er en av få som vår travle dronning gjør i løpet av et år, og derfor er det ekstra leit at hun ikke har mulighet til å stille.

Likevel går både kveldens åpning for spesielt inviterte og resten av utstillingen som planlagt - dog uten kongelig glans.

Avlyste også i sommer

Dette er ikke første gang i år at dronningen har måtte avlyse på kort varsel.

Da Sør-Koreas president var på besøk i Norge i juni måtte dronningen også avlyse på grunn av en infeksjon, den gang i foten.

De siste dagene har imidlertid dronningen deltatt på en rekke jobber. For en uke siden var kongeparet på besøk i Bø i Telemark. Der fikk de delta i markeringen av at Gullbring Kulturanlegg er 25 år.

Onsdag forrige uke deltok de også under åpningen av det 164. Stortinget, og dagen etter besøkte dronningen Aktivitetshuset på Tøyen, der hun møtte frivillige som mobiliserer til TV-aksjonen.

Kongen er bortreist

Som nevnt er det ikke kjent hvor alvorlig sykdommen som dronningen har pådratt seg er.

Kongen befinner seg for tiden på Mallorca i forbindelse med VM i seiling. Der deltar han sammen med sitt mannskap i klssen Swan 50 under seilaset kalt «The Nations Trophy».

Kongen skal etter planen være på Mallorca frem til 13.oktober.