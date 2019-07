Dropper Drammen. Flytter til Nøtterøy

Kjøpte seg luksusvilla på Nøtterøy utenfor Tønsberg.

I desember ble det kjent at John Arne Riise og kona Louise Angelica Riise hadde kapret det de omtalte som «drømmeboligen» i Drammen. Nå ser det imidlertid ut til at boligdrømmen tok en rask venning.

I følge Se og Hør har paret nå kjøpt seg en 230 kvadratmeter stor luksusvilla på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Boligen, som er en funkisvilla, skal ha en verdi på nærmere åtte millioner kroner og består blant annet av fire soverom, to bad og to takterasser.

Boligvalget skal angivelig ha vært svært spontant. Ifølge Se og Hør er det ikke før den siste tiden paret er blitt observert i Tønsberg-området. Boligen Riise-paret har kjøpt ligger i et attraktivt strøk ved Teie sentrum.

Her vil deres kommende sønn trolig få det fint med umiddelbar nærhet til både badestrand og båtliv.

John Arne Riises manager har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Tre uker til termin

Bolignyheten kommer kun tre uker før John Arne og Louise Angelica Riise venter sitt aller første barn sammen.

Da Nettavisen møtte paret tidligere i sommer, under sommerfesten til magasinet ELLE, kunne de fortelle at de gleder seg stort til å ta fatt på rollen som foreldre.

- Det blir veldig spennende for min del. John Arne har jo gjort dette et par ganger før, men det er jo like spennende hver gang vil jeg tro. Jeg vet ikke helt hva jeg går til da, men jeg håper jo det blir bra, sa Louise.

HØYGRAVID: John Arne Riise (t.h.) med sin gravide kone Louise Angelica Riise på den røde løperen til Elle-festen på Høymagasinet på Akershus festning i Oslo tidligere i sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Ektemannen stemmer i, og la ikke skjul på at han syntes kona er fantastisk.

- Hun har vært fantastisk under graviditeten og er helt rå. veldig lett med å ha å gjøre. Litt mer sliten nå de siste ukene, men det er helt normalt. Vi gleder oss til å få barnet ut nå. Hun er poppeklar snart, for hun begynner å bli litt sliten om kvelden, sa Riise.

- En fantastisk pappa

Hvordan ekteparet blir som foreldre har de begge allerede en klar mening om.

- Om hun blir sånn som hun er med hundene våre, så blir det nok veldig bra. Hun er helt fantastisk, veldig omsorgsfull og snill, så han kommer til å få det fint.

Hvordan blir John Arne som pappa?

- Jeg har jo sett han med de tre andre, så jeg sa jo veldig tidlig at han er fantastisk. Så John Arne kommer til å bli helt fantastisk som pappa, fortalte Louise.