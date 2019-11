Dropper Norgesbesøk etter bokbråk

Durek Verrett dropper norgesbesøk etter alt styret som oppsto i kjølvannet av utgivelsen av boken hans.

Verrett skulle egentlig delta på lanseringen av en en bok og en visesamling etter Samuel Hellen, som er Durek Verretts norske tipptipptippoldefar. Lanseringen er 15. november.

Det er Grappa musikkforlag som gir ut boka «Samuels sang» og CD-ene «Samuels sanger», og de står også for arrangeringen av lanseringsfesten. Ifølge Dagbladet skriver musikkforlaget i en pressemelding at Verrett har bestemt seg for å ikke komme på grunn av oppstyret rundt boka hans.

- Han var interessert med én gang jeg spurte, og etter en stund fikk jeg beskjed om at han skulle komme sammen med niesen sin. Alt var bekreftet, men så fikk jeg beskjed om at han dessverre ikke kom til Norge ettersom det ble så mye bråk, sier Ann-Turi Ford, som står bak selve prosjektet, til Dagbladet.

Hun forteller at hun har forståelse for avgjørelsen, men er skuffet over at han ikke kommer.

Kreft er «selvpåført»

Helt siden det ble kjent at prinsesse Märtha Louise (48) og den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett (44) hadde innledet et forhold, har duoen skapt en rekke overskrifter både her til lands, og i utenlandske medier.

Verrett har de siste ukene fått hard kritikk etter at han lanserte en bok hvor han blant annet skriver i at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at de stopper utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger. Boken skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden.

Verrett gikk i etterkant hardt ut mot norske medier, som han karakteriserte som mobbere.

- Jeg vil ikke la mobberne holde på mer. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa han.

Beklaget

Verret beklaget imidlertid i ettertid for å ha «generalisert nordmenn».

- Jeg gjorde noen feiltakelser i et innlegg hvor jeg sa at Norge forbød boka mi. Det var en misforståelse. Det var forlaget som stoppet boka mi. Så det vil jeg beklage, sier han i en direktesendt video på Instagram fredag kveld, ifølge Dagbladet.

idere sier han unnskyld for å ha generalisert nordmenn.

- Det er ikke alle i Norge som har et problem med meg. Jeg vil ikke at folk skal misforstå det faktumet at Norge er et vakkert land, med vakre mennesker, og selvfølgelig kjæresten min, som er prinsesse i Norge. Så jeg har selvfølgelig mye respekt og kjærlighet for landet.

- Ulik tilnærming

Kronprins Haakon sier det er tydelig at forlaget har tatt sine vurderinger.

- Det er jo opp til forlaget om de ønsker å utgi en bok eller ikke. Det er tydelig at de har gjort sine vurderinger der, sier kronprins Haakon til pressen, etter å ha deltatt på Our Ocean-konferansen i Oslo i slutten av oktober.

På spørsmål om hva han tenker om boken sier kronprinsen:

- Utgangspunktet mitt er at vi har ganske forskjellig tilnærming til disse spørsmålene. Jeg hadde vel tatt utgangspunkt i forskning på helse og det norske helsevesenet, sier han.

Delte sexdetaljer

Tidligere i høst overrasket han også med svært private sex-detaljer i sin egen podkast, «Ancient Wisdom Today».

Det var i episoden «Uplevel your life» at Verrett delte sine erfaringer rundt sammenhengen mellom mat, stressnivå, søvn og sex. Han delte også en rekke detaljrike og pikante skildringer av Durek og sin kjærestes sexliv, uten å presisere spesifikt hvem det er han snakker om. Episoden ble imidlertid fjernet noen dager etterpå.

– Og så er det tider hvor jeg vil komme som en gal person. Jeg er veldig ekstrem på den måten, forteller han videre.

Manageren til prinsesse Märtha Louise, Carina Carlsen, besvarte ikke Nettavisens gjentatte henvendelser i forbindelse med at podcast-episoden kom ut.

Kongeparet reagerte

Ifølge Se og Hør skal kong Harald og dronning Sonja ha reagert sterkt på podkastepisoden.

Ukebladet skrev i forrige uke at episoden ble fjernet etter «sterkt påtrykk fra flere hold», deriblant Märthas foreldre.

Prinsesse Märtha Louise har heller ikke lagt skjul på hva hun mener om den mye omtalte podkastepisoden. På Instagram har hun kommentert under en rekke kommentarer som haglet inn etter episoden ble sluppet.

Der avslører hun blant annet at hun ikke visste at Verrett hadde vært så privat i episoden.

- Kjæresten min gjorde en stor feil der, jeg visste ikke om det. Han lærer nå av sine feil, og det kommer ikke til å skje igjen. Takk for at du bryr deg, skriver hun blant annet til en kommentar som Se og Hør har funnet.