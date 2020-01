Durek Verret: - Jeg har brakt skam over henne

Durek Verret sier han har brakt skam over kjæresten.

Det er i podkasten «The Life Stylist» at Durek Verret nok en gang åpner seg opp om forholdet til prinsesse Märtha Louise. Det skriver Dagbladet fredag.

Ifølge avisen forteller han blant annet om at han har opplevd mye hat og rasisme, og han sier også at paret stadig er omringet av paparazzi, og at fotografene ligger på lur under biler, busker og trær. Han sier også at han ikke forventet oppmerksomheten de to fikk da de kunngjorde forholdet deres.

- For å være ærlig, da vi kunngjorde forholdet vårt globalt, gikk jeg inn i sjokk. Jeg gråt til kjæresten min, lå i senga og skalv. Uansett hvor jeg gikk ut av døra var det et kamera i ansiktet mitt, forklarer han til podkastvert Luke Storey, ifølge Dagbladet.

Ifølge Verret blir han opplært i norsk kultur og hva han bør si og ikke, og han sier i podkasten at han har gjort flere feil.

- Det er som et krasjkurs. Jeg gjør mye feil, jeg skal være ærlig om det. Jeg har gjort noen alvorlige feil, jeg har brakt skam over henne, kongefamilien og barna hennes, og jeg må ta ansvar for de tingene jeg har gjort. Jeg er ikke perfekt, og jeg hevder heller ikke at jeg er det, sier han, og forteller at han lærer om den norske kulturen.

Nettavisen har vært i kontakt med Carina Carlsen, manageren til prinsesse Märtha Louise. Hun har ingen kommentar til Nettavisen fredag kveld.

Martha Louise og Verret offentliggjorde sitt forhold i mai i fjor, og har vært i mye i medias søkelys siden. I oktober skapte han overskrifter da han i egen podcast snakket åpent og detaljert om sexlivet med sin kjæreste, uten at han da presiserte spesifikt hvem han snakket om.

Samme måned gikk han hardt ut mot norsk presse etter at boken hans «Spirit Hacking» ble stoppet av forlaget Cappelen Damm. Han kommenterte situasjonen i en livesending på Instagram, men beklaget siden uttalelsene.

