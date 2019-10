Durek Verrett beklager til nordmenn

Durek Verrett beklager for å ha «generalisert nordmenn». Han gikk tidligere i uken hardt ut mot norsk presse etter at boken hans ble stoppet.

- Jeg gjorde noen feiltakelser i et innlegg hvor jeg sa at Norge forbød boka mi. Det var en misforståelse. Det var forlaget som stoppet boka mi. Så det vil jeg beklage, sier han i en direktesendt video på Instagram fredag kveld, ifølge Dagbladet.

Videre sier han unnskyld for å ha generalisert nordmenn.

- Det er ikke alle i Norge som har et problem med meg. Jeg vil ikke at folk skal misforstå det faktumet at Norge er et vakkert land, med vakre mennesker, og selvfølgelig kjæresten min, som er prinsesse i Norge. Så jeg har selvfølgelig mye respekt og kjærlighet for landet.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at de stopper utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger. Boken skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden. Verrett skriver i boken at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

Verrett gikk i etterkant hardt ut mot norske medier, som han karakteriserte som mobbere.

- Jeg vil ikke la mobberne holde på mer. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa han.

