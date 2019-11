Durek Verrett ber vestlige leger om «å holde kjeft» - dette svarer Wasim Zahid

«Lukk brødsaksa og holde dere til å være leger. Dere blir i deres verden, jeg blir i min,» skriver Durek Verrett i boka «Sjamanens reise».

Fredag 29. november kan du finne Durek Verrets bok, «Sjamanens reise», til salgs i norske bokhandlere.

Det er Lille Måne forlag som har gitt ut den omstridte boken, etter at Cappelen Damm trakk utgivelsen etter å ha besluttet at den var «etisk uforsvarlig».

Helt siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett annonserte at de var kjærester våren 2019 - for så å legge ut på en turné sammen - har kritikken haglet mot Verretts sjamanpraksis.

Verrett har bedt om unnskyldning for flere av uttalelsene sine, blant annet svært intime avsløringer av eget sexliv og uttalelser om behandling av alvorlig sykdom.

Norske leger har vært kritiske til at sjamanen legitimerer alternativ medisin, men Verrett ser ikke ut til å la seg påvirke av det.

- Hold kjeft, leger

I boka går Verrett nå han hardt ut mot «vestlige leger», som han mener «underkjenner sjamanisme, åndelighet og alle de andre fenomenene de ikke har satt seg inn i, som de ikke har erfart, og som de ikke forstår».

SJAMANENS REISE: Durek Verrets bok er til salgs fredag 29. november. Foto: Lille måne forlag

Verrett mener at vestlige leger ikke vet noe om åndelighet, og oppfordrer derfor legene til å la være å uttale seg om temaet.

«Det jeg vil si, er dette: Hold kjeft, leger. Dere kjenner den allopatiske medisinens kategoriserte verden, så hvorfor ikke bare holde seg til den?»

Verrett skriver videre at legene bør erkjenne at de «uopplyste meningene» deres kun gir uttrykk for «det lukkede sinns uvitenhet», og oppfordrer til følgende:

«Lukk brødsaksa og holde dere til å være leger. Dere blir i deres verden, jeg blir i min».

- Veldig problematisk

Overlege Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi, har lest meldingen fra Verrett til vestlige leger.



- Det han ber oss om å gjøre, altså holde oss til «vår verden», blir jo veldig problematisk når det er han som til stadighet tråkker inn i det medisinske feltet. Det er jo hele problemet, og grunnen til at jeg tidligere har reagert på uttalelsene hans, sier Zahid til Nettavisen, og fortsetter:

- Han uttaler seg stadig om pasientbehandling, diagnostisering, årsaker og behandling av alvorlige sykdommer, og det er vitenskapens felt.

Verrett har tidligere uttalt at han kan snu atomer og redusere alder, samt at han har helberedet personer på sykehus, blant annet en med nyrestein og en med bukspyttkjertelbetennelse.

Han har også hevdet at kvinner som har hatt mange sexpartnere får avtrykk etter dette i sin vagina og han mente også at han kunne rense dem.

I boka skriver han mye om medisin, sykdom og behandling. Blant annet omtaler han smerter i eggstokkene:

«La oss for eksempel si at en kvinne oppsøker meg fordi hun har smerter i eggstokkene. Jeg trenger ikke engang å møte henne for å vite at problemet ikke er eggstokkene hennes. Smerten i eggstokkene, sett fra sjamanens ståsted, er et tegn på at det emosjonelle legemet hennes napper henne i ermet og forsøker å fange oppmerksomheten hennes.»

Zahid synes det er vanskelig å skulle ta Verretts oppfordring til vestlige leger på alvor, etter å ha lest utdrag fra boka.

- Som helsearbeidere kjenner vi på et ansvar for å si fra når folk feilinformerer om sykdommer og behandling, og det er er jo hans uttalelser som gjør at vi må ta til motmæle.

To bekymringer

Zahid sier det hovedsakelig er to ting helsepersonell frykter ved at slike uttalelser sprer seg:

1) At folk ikke søker hjelp når de opplever symptomer på sykdom og derfor ikke får hjelp og behandling i tide.

2) At pasienter sier nei til nødvendig behandling fordi de har mer tiltro til en alternativ behandler.

- De aller fleste vil jo forholde seg rasjonelt til slike uttalelser og oppsøke lege ved behov. Men vi vet at det er enkelte grupper og mennesker som er mer sårbare overfor slike uttalelser, og det er de vi bekymrer oss for, sier Zahid.

I boka hevder Verrett også at legene ikke forstår sammenhengen mellom tankekraft og fysisk helse.

- Det er jo bare tull. Vi er fullt klar over at det fysiske og psykiske henger sammen, og vi vet også at mange finner støtte og trøst i åndelighet i vanskelige tider. For mange har det en naturlig plass i livet, og det forstår vi godt, sier Zahid.

- Uttaler seg ullent

Det som gjør saken ekstra utfordrende, er at de fleste av Verretts uttalelser har noe sant i seg, sier Zahid.

Eksempelvis skriver han at de «genetiske kodene» som kan forårsake kreft, må bli «aktivert» og at det skjer via «visse markører, som emosjonelt stress, emosjonell toksisitet, miljøforurensning, mental forurensning, mental disharmoni og så videre».

- Dette er jo ikke direkte feil, for vi vet jo at noen kreftsykdommer kan oppstå som et resultat av livsstil, genetikk og miljømessige faktorer. Så han uttaler seg såpass ullent at det på en måte kan være innafor, sier Zahid, og fortsetter:

- Men han drar det for langt og i verste tilfelle kan det resultere i at kreftpasienter og deres pårørende blir sittende igjen med en voldsom skam- og skyldfølelse. Slike ting må omtales med varsomhet.

- Hva er ditt svar til Verrett på at han ber dere holde kjeft?

- Hvis du slutter å spre løgner, skal jeg heller ikke klage på deg, avslutter Zahid.