Durek Verrett går hardt ut mot norsk presse: - Dere er mobbere

- Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sier Durek Verrett til norsk presse etter det ble kjent at forlaget stopper utgivelsen av boka hans.

Onsdag ble det kjent at forlaget Cappelen Damm har bestemte seg for å ikke utgi Verrets bok, «Spirit Hacking», på bakgrunn av etiske vurderinger.

- Boken har reist betydelige etiske spørsmål for eksempel avsnittet som omhandler kreft, som har vist seg å være problematisk, sa Tone Hansen, kommunikasjonssjef i Cappelen Damm, til Nettavisen onsdag kveld.

Natt til torsdag kommenterte Verrett situasjonen i en livesending på Instagram.

I livesendingen, gjengitt av Dagbladet, sier Verrett at det er «uheldig at folk føler behov for å sensurere i Norge», og antyder at norsk presse har mye av skylden for at boka ble stoppet.

- Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, men jeg vil ikke la mobberne holde på lenger. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber kjæresten min, dere mobber meg, for å selge aviser. Det er en skam. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sier Verrett, ifølge Dagbladet.

- Kan være skadelig

Forlagssjef i Cappelen Damm, Knut Olav Ulvestad, uttalte onsdag at forlaget i utgangspunktet ønsket å utgi boken fordi de mente det var i «offentlighetens interesse å utgi hans egen historie» - spesielt etter gjentatte presseoppslag.

Boken har imidlertid møtt kritikk fra flere hold. Leger har reagert på hans uttalelser om årsaker og behandlingsmetoder til dødelige kreftsykdommer.

Ulvestad forteller at Verretts uttalelser rundt kreftbehandling, er en av hovedårsakene til at boka stoppes.

– Det mener vi går utenfor hva vi kan stå inne for, og vi mener rett og slett at det kan være både sårende og ytterste konsekvens skadelig for den som eventuelt leser dette og tar det bokstavelig, forteller forlagssjefen.

- Mye tull

Helt siden forholdet mellom Durek Verret og prinsesse Märtha Louise ble kjent i vår, har kritikken haglet mot Verretts sjamanpraksis.

Norske leger har vært kritiske til at sjamanen legitimerer alternativ medisin.

Lege Wasim Zahid har uttrykt bekymring flere ganger, og har i flere Youtube-videoer gått hardt ut mot de behandlingsmetodene Verrett angivelig benytter i sin sjamanpraksis.

- Jeg har sjelden hørt så mye tull, på så kort tid, har Zahid uttalt.

Bråbremsen for boken til Verrett kommer i kjølvannet av flere uttalelser og påstander som har høstet kritikk den siste tiden.

På sin Instagram tidligere denne måneden gikk han blant annet ut og hevdet at han kan rense kvinner som har hatt mange sexpartnere.

Kort tid etter skapte Verrett også massive reaksjoner da han i egen podkast utleverte svært private detaljer om ham og hans kjærestes sexliv. Episoden ble senere slettet.

I episoden «Uplevel your life» i Dureks podkast «Ancient Wisdom Today» hevdet han at han i en årrekke har trent på å styre sin egen utløsning for å kunne tilfredsstille sexpartneren best mulig.

Sexolog Thomas Winther slaktet Verretts uttalelser, og mente det meste var direkte feil - og ikke nødvendigvis bra for helsa.

- Nå må du altså skrive at jeg ler. For dette er virkelig svada, sa Winther da Nettavisen presenterte Verretts råd til et bedre sexliv.

