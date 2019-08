Durek Verrett hevder han har mottatt drapstrusler

Durek Verret åpner seg opp om meldinger og trusler han har fått etter at forholdet til han og prinsesse Märtha Louise ble kjent.

Overskriftene rundt Märtha Louise og sjamankjæresten Durek Verrett herjet etter at det tidligere i år ble kjent at de to hadde blitt et par.

I slutten av juli snakket Durek Verrett om sirkuset han og prinsesse Märtha Louise hadde opplevd denne våren i et intervju med The Times.

Da fortalte han at han hadde fått rasistiske kommentarer i kjølvannet av overskriftene som gikk verden rundt.

- Folk sier at de har lyst til å henge meg fra et tre, og andre mener at det ikke skal være noen n**** på Slottet, uttalte Verrett til avisen.

- Hvit og svart ikke hører sammen



Nå har han tatt steget inn i norsk presse, og i et intervju med Dagbladet forteller Verrett at han har fått meldinger av en langt mer alvorlig karakter. Han hevder å ha blitt truet, og sier han ikke svarer på truslene.

- De fleste truslene jeg får, kommer i meldingsform. Det er folk som skriver: «Du fortjener å bli drept fordi du er i et forhold med prinsessen» og «Du bør passe deg, fordi noen kommer til å tilintetgjøre deg». Jeg får også meldinger om at «hvit og svart ikke hører sammen», og så videre, sier han til avisen.

Verrett frykter derimot ikke for sin egen sikkerhet, og han opplyser også til Dagbladet at verken han eller prinsessen er bekymret for hennes sikkerhet heller.

- Vi er ikke bekymret i det hele tatt. Märtha og jeg er veldig spirituelle vesener, og vi lar ikke frykt og bekymring påvirke oss, sier han til avisen.

Langet ut mot pressen

Det er ikke til å stikke under stol at det var stor pågang fra pressen i tiden mellom kjæresteavsløringen og Märtha og Verrets foredragsturné.

På Grunnlovsdagen brukte sjaman Durek noe av sin tid til å publisere en video, hvor han langet ut mot pressen.

- Hvorfor svarer jeg egentlig på spørsmål fra pressen? Det er latterlig, fordi det jeg har lært, er at pressen egentlig ikke vil lære noe om sjamanisme eller gavene mine, sa Verrett.

I videoen fortsetter Verrett sin tirade mot norsk presse som ikke «forstår» hans verden.

- Nei, de vil bare finne måter å fordømme det på. Og i vår kultur gjør det deg til en blind person. Så til alle dere dommere og hatere der ute, dere er blinde og uvitende, sa en oppgitt sjaman.