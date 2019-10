Durek Verrett hevder han kan rense kvinner som har hatt mange sexpartnere

«Sjaman» Durek Verrett vekker oppsikt med sex-uttalelse mot kvinner.

Det siste halve året har prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett, som kaller seg «Sjaman Durek», vært i medienes søkelys jevnt og trutt. Nå vekker sistnevnte nok en gang oppsikt - når han kommer med følgende uttalelse:

– Det er visse avtrykk som kvinner får på innsiden av vagina når de har for mange sexpartnere. Det trenger de å få renset ut, og jeg tilbyr øvelser for det, sier Durek Verrett (44) til journalisten i den irske TV-kanalen Virgin.

Uttalelsen hans har fått den norske kjente sexologen Esben Esther Pirelli Benestad (70) til å reagere:

– Det er feil. Hva får et menneske til å si noe sånt? Nå er vi langt inne i fantasiland. Dette er fremmed fra en vitenskapelig forståelse av kroppsfunksjoner, anatomi og vitenskap, sier professor Esben Esther Pirelli Benestad ved Universitet i Agder til Startsiden, som også har omtalt saken.

Holder sexkurs

Denne helgen holder Durek Verrett sexkurs, «Soul Sexual Webinar», noe han annonserte på Instagram før helgen.

- I dette webinaret vil du lære hvordan vi ser på oss selv innenfor sex og seksualitet. I tillegg vil du lære hvordan vi kan forbedre sexlivene våre og vår tilknytning til mennesker fra et åndelig og intimt nivå, skriver han.

Han forteller også at han skal lære bort hva det betyr å være «soul sexual».

Hevdet blodkreft skyldtes dårlig balanse

Det er ikke første gang Verrett kommer med uttalelser som vekker sinne i folk. I mai raste Blodkreftforeningen mot han, hans påstander og måten turneen med prinsesse Märtha Louise markedsføres på.

– Kongehuset og helsemyndigheter må umiddelbart stoppe kvakksalveri og alternative utspill som ikke har noe grunnlag i virkeligheten pasienter og det profesjonelle medisinske miljø står i, sa Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen, i en pressemelding.

Blodkreftforeningen skrev at de «reagerer kraftig på uttalelsen til Derek Verret som hevder at leukemi skyldes dårlig balanse i blodet, og at han har kreftene til å gjenopprette denne balansen».

- Det advares herved mot slike amatøruttalelser som spres i Norge i disse dager. Vi forventer en klar og tydelig melding fra Kongehuset, og at videre markedsføring av denne turneen gjøres uten bruk av kongelige titler, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen, i pressemeldingen.