Durek Verrett i nytt intervju: – Er lei meg

Nå ber Durek Verrett om å få rom til å lære seg sin nye rolle.

Prinsesse Märtha Louises kjæreste, Durek Verrett åpner i dag opp i et intervju med VG, i forbindelse med at boken hans likevel gis ut i Norge.

I intervjuet forteller han hvordan han nå forholder seg til sin plutselige og veldig offentlige rolle her i Norge, og at han regner med at han vil kunne skape kontroverser igjen.

– Jeg er lei meg for de tingene jeg har gjort, og jeg håper folk forstår at det ikke er lett – og jeg vil trolig rote det til igjen. For jeg er menneskelig og ikke perfekt. Men samtidig ... Gi meg litt rom. Alt dette er nytt for meg, sier Verrett i intervjuet.

Lang rekke kontroverser

Siden forholdet mellom Verrett og prinsessen ble kjent i mai har paret stadig vekk skapt overskrifter.

Den heftigste kontroversen kom da Verrett hevdet i boken at han kan kurere kreft og at kreftpasienter blir syke fordi de ikke vil leve.

Under foredragsturneen «The shaman and the princess» langet Märtha Louise ut mot norsk presse, og da boken til Verrett ble stoppet av Cappelen Damm forlag, gikk også prinsessens kjæreste hardt ut mot norsk presse ved å betegne dem som mobbere.

Senere beklaget han til det norske folk.

Sjamanen har også hevdet at kvinner som har hatt mange sexpartnere får avtrykk etter dette i sin vagina og han mente også at han kunne rense dem.

Verrett har også kommet med svært intime detaljer i en podkast, som etter oppmerksomheten i norsk presse ble slettet. Senere skrev prinsessen på Instagram at Verrett hadde gjort en stor feil.

Kongen og dronningen blir ikke sinte

Verrett forteller til VG at kongefamilien lærer ham om norsk kultur og gir ham rettledning når han gjør feil.

I tillegg forteller sjamanen at han får krasjkurs av kongefamilien i hvordan han kan forholde seg til sitt nye liv og en rolle han, i motsetning til sin kjæreste, ikke ble født inn i.

– Så det hjelper meg, fordi jeg tenker «ok, jeg rotet det til». Jeg mener, dette er nytt! Men ikke slik at de blir så sinte på meg, de vet at dette er en læringskurve for meg. Jeg tror ikke noen i offentligheten forstår hvilket press du må håndtere ved å være i en kongelig familie.

I intervjuet forteller Verrett at han nå må tenke seg mer grundig om når han gjør intervjuer og kommer med uttalelser.

