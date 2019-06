Dusørjeger Duane Chapmans kone har sovnet inn

Beth Chapman, kjent som kona til dusørjegeren Duane «Dog» Chapman fra TV-serien «Dog the Bounty Hunter» er død.

Det melder Duane Chapman selv på Twitter onsdag kveld.

- Klokken er 05.32 på Hawaii. Dette er tiden hun ville ha våknet for å gå tur til Koko Head fjellet. I dag, gikk hun opp trappene til himmelen. Vi alle elsker deg, Beth. Vi ses på den andre siden, skriver Chapman.

Beth Chapman ble diagnostisert med strupekreft, og ble operert for denne i 2017. Operasjonen var vellykket, men i 2018 kom sykdommen tilbake og hun gjennomgikk en hasteoperasjon i november 2018, det skriver Hawaii News Now.

Tirsdag ble det kjent at Chapman kjempet for livet og at hun ble lagt i kunstig koma på lørdag.

Paret er kjent fra den amerikanske realityserien «Dog the Bounty Hunter», der Duane jaktet på og arresterte mennesker. I Norge ble serien sendt under navnet «Dusørjegeren» på TVNorge-kanalen Max.