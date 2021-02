Dustin Diamond er død

Ble 44 år gammel.

Skuespilleren Dustin Diamond, mest kjent for karakteren Samuel «Screech» Powers i 90-tallsserien «Saved by the Bell», er død. Det bekrefter hans manager Roger Paul, ifølge flere amerikanske medier, deriblant CNN.

I januar ble det kjent at Diamond var innlagt på sykehus med lungekreft på fjerde stadium. Da sa manager Paul at det var alvorlig, og at skuespilleren skulle testes mer på et sykehus i Florida. Bare dager senere gjennomgikk han sin første behandling med cellegift.

- Han ble diagnostisert med denne brutale, kraftige formen for kreft for bare tre uker siden. På den tiden spredte den seg raskt i kroppen hans. Den eneste barmhjertigheten den viste, var dens raske utførelse, skriver manageren i en uttalelse ifølge Daily Mail.

- Dustin led ikke, han måtte ikke ligge der med masse smerter. Det er vi takknemlige for, fortsetter Paul.

«Saved by the Bell» er en amerikansk komiserie som ble sendt fra 1989 til 1993, og handler om en gruppe ungdommer på high school.

