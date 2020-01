Dwayne Johnson har mistet faren sin, Rocky Johnson

Skuespiller Dwayne Johnsons far, wrestlingstjernen Rocky Johnson, er død.

Faren til den verdenskjente skuespilleren Dwayne Johnson er død, 75 år gammel.

Rocky Johnson var selv en kjent wrestlingstjerne, og gikk under navnet «Soul Man». World Wrestling Entertainment bekrefter nyheten på sine nettsider.

Tidligere wrestler Rocky «Soul Man» Johnson – faren til skuespiller Dwayne «The Rock» Johnson – døde 15. januar. Han ble 75 år gammel. Foto: WWE, Inc. via AP (NTB Scanpix)

Dwayne Johnson har tidligere takket faren for å «gjøre ham til den han er i dag», skriver People.com.

Skuespilleren har i skrivende stund ikke selv kommentert farens dødsfall, men kondolansene strømmer inn på hans siste bilde på Instagram.

– Forferdelige nyheter. Våre tanker går til hele familien, skriver redaktøren og sportsjournalisten Dave Meltzer på Twitter.

Rocky «Soul Man» Johnson ble født på Nova Scotia og begynte med bryting allerede som 16-åring. Han vant flere mesterskap på 70-, 80- og 90-tallet.

Dwayne Johnson har tidligere gjort ære på sin far på Instagram, og takket ham for å ha hjulpet ham til å bli en god far for sine egne barn.