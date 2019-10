«Dynastiet»-stjerne er død

Diahann Carroll, kjent fra TV-serien «Dynastiet», er død.

NEW YORK (Nettavisen): Den 84 år gamle TV-stjernen døde på fredag, opplyser publisisten Jeffrey Lane til CNN.

Carroll døde tidlig på fredagen, etter ha kjempet en kamp mot brystkreft.

I Norge er Diahann Carroll mest kjent fra TV-serien «Dynastiet», der hun hadde rollen som Dominique Deveraux.

Dynastiet er en amrikansk såpeoperaserie som gikk på ABC fra 1981 til 1989. Serien startet opp på NRK i 1983, der den gikk med en del opphold frem til 1988.

TV-serien var, som Wikipedia gjør et poeng av, ellers kjent for flere dramatiske «cliffhangers», avslutninger som gjorde at du bare «måtte» se neste episode.

Et dypdykk på Wikipedia viser også at TV-serien skapte masse kontroverser da den gikk i Norge.

- Alt oppstyret rundt Dynastiet har blitt kalt århundrets kulturdebatt i Norge og serien regnes for å være det TV-program som har påvirket det norske samfunnet mest, heter det på Wikipedia.

Diahann Carroll er død etter en lengre kamp mot kreften. Foto: Scanpix

Diahann Carroll er historisk

Diahann Carroll er også historisk. Hun ble den første afroamerikanske kvinnen som fikk en hovedrolle i en situasjonskomedie, da hun hadde premiere med «Julia» på NBC i 1968.

Øverst i saken kan du se Diahann Carroll på et arkivfoto sammen med John Forsythe, Linda Evans og Joan Collins. John Forsythe, som ble verdenskjent i rollen som Blake Carrington i TV-serien, døde i 2010, 92 år gammel. Også han døde etter en lengre kamp mot kreft.

(Kilder: Wikipedia, CNN)