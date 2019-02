E-sigaretter kan gi økt risiko for slag og hjerteinfarkt

En ny studie fra American Stroke Association viser at bruk av e-sigaretter kan ha flere negative konsekvenser for helsen din.

Er du en av dem som har sluttet å røyke, og med god samvittighet heller velger e-sigaretter? Da bør du kanskje tenke deg om et par ganger og vurdere andre alternativ for å holde deg unna røyken.

Amerikanske forskere har nemlig funnet en klar kobling mellom personer som får hjerneslag, hjerteinfarkt og koronar hjertesykdom og som røyker e-sigaretter. Det viser en ny studie som skal presenteres på American Stroke Association´s International Stroke Conference 2019 i Honolulu.

Forskningen baserer seg på en database med 400.000 respondenter. Dataene er fra en undersøkelse i 2016 hvor helserelatert risiko, kroniske helsemessige forhold og bruk av forebyggende tjenester ble samlet inn fra innbyggere i alle de 50 amerikanske statene.

71 prosent høyere risiko

Studien viste at 66.795 respondenter brukte e-sigaretter regelmessig, mens det var 343.856 personer i kontrollgruppen som sa at de aldri hadde brukt det.

Sammenlignet med ikke-brukere har e-sigarettrøykere hele 71 prosent høyere risiko for hjerneslag, 59 prosent høyere risiko for å få hjerteinnfarkt eller angina, og 40 prosent høyere risiko for å få koronar hjertesykdom.

Det viser seg også at 4,2 prosent av e-sigarettbrukere rapporterte at de har hatt slag. Studiedataene viste imidlertid ingen dødsfall på grunn av denne typen sigaretter.

Ifølge forskningen, basert på data fra 2016, brukte hele 11,3 prosent av respondentene fra videregående skole i USA e-sigaretter, mens kun 3,2 prosent av voksne rapporterte det samme.

Gjør det lettere å slutte

En annen ny studie, publisert i The New England Journal of Medicine 30. januar, har forsket på hvilken effekt e-sigaretter har for dem som prøver å slutte å røyke vanlige sigaretter.

Da pasientene ble fulgt opp jevnlig, var det tydelig hva som fungerte best for å holde seg unna vanlig røyk. Rapporten konkluderer med at «e-sigaretter er mer effektivt for røykeslutt enn nikotinerstatings-behandling».

– Dette er første gang noen har studert hvor effektive moderne e-sigaretter er for å hjelpe folk til å slutte å røyke. De viste seg å være nesten dobbelt så effektive som «gullstandarden» av nikotinerstatningsprodukter, ifølge professor Peter Hajek ved Queen Mary University i London, som har ledet den nye studien.

Forskningen er basert på 886 tilfeldig utvalgte voksne som deltok i den britiske røykestopp-tjenesten til U.K. National Health Service. Noen skulle bruke nikotin-erstatningsprodukter etter eget valg, inkludert produktkombinasjoner, mens andre måtte holde seg til en e-sigarett som de ble anbefalt å fylle på med e-væsker av ulik smak og styrke etter eget valg.

Behandlingen inkluderte atferdsstøtte, og deltakerne ble derfor fulgt opp ukentlig i minst fire uker. De som ikke fikk denne oppfølgingen klarte ikke å holde seg unna røyking.

Verre å venne seg av

Selv om e-sigaretter kan være effektivt når du skal slutte å røyke, viser nevnte forskning også at hele 80 prosent fortsatt hadde behov for å bruke e-sigaretter for å holde seg unna røyk, etter å ha vært avholds i ett år. Av deltakerne som brukte nikotinerstatningsprodukter var tallet bare 9 prosent.

Det tyder altså på at det er vanskeligere å faktisk venne seg helt av nikotin ved å bruke e-sigarett.

– Selv om e-sigaretter er «tryggere» enn tradisjonelle sigaretter, er de ikke uten risiko, ifølge professorene Belinda Borrelli og George O'Connor..

De påpeker at også dampen fra disse sigarettene inneholder giftstoffer og sier studien skaper bekymring for konsekvensen av langvarig bruk.