Ari Behns kjæreste åpner opp om sorgen i tirsdagens Se og Hør.

– Det har vært utrolig tungt, selvfølgelig. Det skulle være oss to for alltid, og jeg savner jo ham hver dag.

Det sier Ebba Rysst Heilmann (35) om sorgen etter kjæresten i et eksklusivt intervju i tirsdagens utgave av Se og Hør. Ari Behn tok som kjent sitt eget liv første juledag i fjor.

Ari Behn og Ebba Rysst Heilmann fant lykken i 2017 etter Behns skilsmisse fra prinsesse Märtha Louise (48).

Planla fremtiden sammen

Da nyheten om at kunstneren og forfatterens borgang ble kjent, tok kjæresten til Instagram for å hylle ham.

«Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt», var blant det 35-åringen skrev i innlegget med et bilde av de to.

Overfor Se og Hør legger hun ikke skjul på at det siste drøye halvåret har vært tøft. Samtidig er hun takknemlig for tiden de fikk sammen. Og til tross for at Behn hadde det tøft de siste dagene de hadde sammen, var ikke alt mørkt.

– Den siste tiden vi hadde sammen var også preget av fine tanker og håp og planer om tiden fremover. Det illustrerer bare så veldig fint at livet er komplekst og tidvis også preget av ambivalent, sier hun.

– Må aldri la kjærligheten gå fra seg

Heilmann legger heller ikke skjul på at kjærligheten hun og Behn delte var sterk.

– Jeg fikk oppleve noe stort, og jeg håper alle får oppleve det jeg fikk oppleve med Ari. Man må aldri la kjærligheten gå fra seg. Jeg føler ganske enda mer for den nå, enn jeg noensinne har gjort før, fastslår 35-åringen.

Mye av det samme sa hun under minnemarkeringen på Theatercafeen i Oslo etter Behns bisettelse 3. januar.

– Lidenskapen tok heller aldri slutt. Vi fylte hverandres tomrom gang på gang. Jeg trengte deg på min måte, du trengte meg på din. Akkurat på riktig tidspunkt for oss begge - akkurat sånn, sa hun den gang, ifølge Se og Hør, som var til stede under markeringen.