Ed Sheeran ble pappa i all hemmelighet

Deler gladnyhet på Instagram.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

«Hallo. En rask melding fra meg, da jeg har noen personlige nyheter jeg vil dele med dere», skriver Ed Sheeran (29) på Instagram.

Videre deler han den hyggelige nyheten om at han har blitt pappa for første gang. Sheerans nye familiemedlem er en liten jente som har fått navnet Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

«Vi er så forelsket i henne. Både mamma og baby har det bra, vi er i lykkerus», skriver sangstjernen videre.

Dette er Sheeran og kona Cherry Seaborns (28) første barn. De bekreftet aldri ryktene om at de skulle bli foreldre tidligere i år, men nå er altså babyen her.

Sheeran og kona er kjent for å være svært private, og heller ikke det at de hadde giftet seg bekreftet de med det første. Det ble bekreftet først ett år etter at de hadde blitt mann og kone.

Knuste Instagram-rekord

Ariana Grande (27) er offisielt verdens mest populære kjendis på Instagram.

I helgen knuste hun nemlig alle rekorder, og ble den første til å nå mer enn 200 millioner følgere på bildedelingsplattformen, skriver Metro.

Bak Grande følger realitystjernen Kylie Jenner (23) med 193 millioner følgere, Selena Gomez (28) med 190 millioner og Kim Kardashian (39) med 187 millioner følgere.