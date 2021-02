Ed Westwick får fansen til å gå amok på TikTok

Kledde seg opp som sin legendariske karakter for TikTok.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Neste år er det 10 år siden siste episode av den populære dramaserien «Gossip Girl» ble sendt på TV. Likevel ser det ikke ut til at fansen har glemt de legendariske karakterene i serien.

Det fikk Ed Westwick (33), som spilte rollen som den rike og sleipe Chuck Bass i serien, nettopp erfare da han nylig opprettet en profil på det sosiale nettverket, TikTok.

Westwick la ut en video av seg selv hvor han oppfordrer følgerne om å fortelle han at de har sett «Gossip Girl», men uten å faktisk si det med ord.

- Jeg kan begynne, legger han til før bildet byttes ut med han kledd opp som sin tidligere karakter Chuck Bass, og hvisker sin kjente strofe:

- Jeg er Chuck Bass.

Videoen har tatt av på den populære appen, og fansen er i ekstase over et gjensyn med Westwicks karakter.

«Nei, nei, nei jeg kan ikke bli besatt av deg igjen», «Jeg er forelsket i Chuck Bass» og «Jeg har ingen planer den 14.februar» er bare noen av fansens positive kommentarer under videoen.

«Ofret seg» for medskuespilleren



Olivia Colman vant i 2019, Oscar som beste kvinnelige hovedrolle, for sin rolle som dronning Anne i filmen «The Favourite».

Nå avslører hun til magasinet Total Film at medskuespillere, Emma Stone (33) og Rachel Weisz (50), ofret sin mulighet for å vinne «beste kvinnelige hovedrolle» for at Colman ville ha en større sjanse for å vinne den, skriver Daily Mail.

Det skuespilleren ikke visste på forhånd er at en bestemmer selv hvilken kategori man vil stille i, som hovedrolle eller birolle.

- Jeg sa at det gjør jeg ikke. For meg var vi tre likeverdige, Emma, Rachel og meg. Jeg sa at hvis de ikke kunne endre det, så vi alle er likeverdige, så vil jeg ikke gjøre det. Jeg nektet og sa at enten kan vi alle stille som hovedrolle, eller at alle stiller i birolle, forteller Colman til magasinet.

Men hennes to medskuespillere hadde allerede bestemt seg for at de ville stille som biroller, for at Colman skulle få stille alene i kategorien som hovedrolle.

- Emma og Rachel hadde begge bestemt at de ville stille som biroller for at jeg skulle få hovedrolle, fordi de begge allerede hadde hver sin Oscar, så nå var det min tur, forteller en rørt Colman.

- Er ikke det fantastisk? Det er to utrolige venner. Jeg sa jeg ikke ville gjøre det med mindre vi var likeverdige. Så de ignorerte meg, og gjorde noe uselvisk og veldedig, legger hun til.

Rachel Weisz vant Oscar som beste kvinnelige hovedrolle i 2006 for sin rolle i «The Constant Gardener», mens Emma Stone vant Oscar som beste kvinnelige hovedrolle i 2017 for sin rolle i «La La Land»

Fikk beskjed om å operere seg

Priyanka Chopra (38) åpner opp i boken «Unfinished» om hvordan hennes første møte med en filmregissør foreslo at hun legge seg under kniven som tenåring etter at hun vant Miss World i 2000.

Stjernen beskriver at hun hadde et møte med regissøren og sin egen manager, da regissøren skal ha foreslått at hun tok en brystoperasjon og fikset på «proporsjonene» sine, noe hennes daværende manager var enig i.

«Etter et par minutter med prating, ba regissøren meg om å reise meg og snurre rundt foran han. Han stirret på meg lenge, og vurderte meg, før han foreslo at jeg tok en brystoperasjon, fikset kjeven min og at jeg skulle legge til litt mer fylde på rumpa», skriver 38-åringen i boken.

«Om jeg ville bli skuespiller måtte jeg få proporsjonene min fikset, og han kjente en god lege i LA han skulle sende meg til», legger hun til.

Chopra forteller at hun forlot møtet med en uggen følelse, og lurte på om det var riktig at hun ikke kunne bli skuespiller om hun endret på utseende sitt. Heldigvis lyttet ikke Chopra til regissøren, og hun og manageren gikk hver sine veier like etterpå.

I et intervju med Metro, forteller Chopra at det er «normalt» innenfor filmindustrien, og at hun fikk beskjed om at hun burde tie stille om problemet i hensyn til egen karriere.

- Det er så normalisert, at det dukker ikke opp under samtaler en gang. Jeg kunne snakke om en film jeg droppet på grunn av hvordan jeg ble snakket til av regissøren, men jeg fortalte aldri hvorfor jeg droppet den.

