Eddie Van Halen er død, 65 år gammel.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge TMZ døde Eddie Van Halen etter en lang kamp mot kreften.

Van Halen ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i 2007, og blir ansett som en av de største gitaristene gjennom tidene.

Ifølge TMZ døde musikeren på St. Johns Hospital i Santa Monica på tirsdag.

Eddie Van Halens kone, Janie, skal ha vært ved hans side da han døde, det samme var sønnen Wolfgang og Alex, Eddies bror og trommeslager, skriver TMZ.

Eddie Van Halen hadde strupekreft, og ifølge TMZ skal kreften har spredd seg til hjernen og andre organer. De siste 72 timene skal hans tilstand stadig har forverret seg, og tirsdag gikk han bort.

Her er Eddie Van Halen i et arkivfoto fra 1. juin 2012. Foto: Chris Pizzello (Invision/AP/NTB)

Eddie Van Halen skal ha kjempet mot kreften i over et tiår, og skal ifølge kilder TMZ har vært i kontakt med vært inn og ut av sykehuset det siste året. Han skal også nylig vært gjennom en cellegiftbehandling.

Selv om Eddie Van Halen var en storrøyker i årevis, trodde musikeren at han utviklet kreften i halsen fra et metall plekter han pleide å holde i munnen for mer enn 20 år siden, skriver TMZ.

Eddie Van Halen huskes særlig for sin rolle i bandet Van Halen, som han dannet sammen med sin bror Alex Van Halen, Mark Stone og David Lee Roth i 1972, skriver NTB. De hadde en lang rekke hitlåter, som «Jump», «Panama» og «Runnin' with the Devil».

Eddie Van Halen sto også bak den legendariske gitarsoloen i Michael Jackson's «Beat It».

Flere kommenterer nå dødsfallet på Twitter.

- Mitt hjerte er knust. Eddie var ikke bare en gitargud, men en virkelig vakker sjel. Hvil i fred, Eddie! skriver Gene Simons i Kiss på Twitter.

Paul Stanley kommenterer også dødsfallet: