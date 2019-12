Edle er sangeren bak «Jon Blund»: Dette synes hun om sangen i dag

Edle Stray-Pedersen sang seg inn i folkets hjerter for 40 år siden. Selv har hun aldri hatt behov for å få oppmerksomhet for låta.

BJØRVIKA (Nettavisen): Det er fredag før julaften, og julen har virkelig grepet om Oslo sentrum. Like sikkert som at folk haster av gårde for å kjøpe de siste julegavene, vrimler det av turister i foajeen i operaen.

De fotograferer det ikoniske bygget, poserer foran juletrærne og prater stille mellom seg. Enn så lenge er det rolig her, storinnrykket kommer først om noen timer. Da skal ærverdige «Nøtteknekkeren» spilles på hovedscenen.

En av dem som forbereder kveldens forestilling, er Edle Stray-Pedersen.

Har holdt stille i 40 år

For kollegaene er hun den anerkjente og prisvinnende dirigenten for Operaens barnekor, men det de færreste vet er at hun også er stemmen bak en av de mest kjente og kjære låtene fra en norsk julekalender noensinne.

Video øverst i saken: Se intervju med Edle, og hør henne synge sangen 40 år etter premieren!

Vi snakker selvsagt om sangen til Jon Blund, innslaget som dukket opp på slutten av hver episode av «Jul i Skomakergata».

I 2019 er det førti år siden julekalenderen ble sendt på tv for første gang, men Edle har aldri snakket om at det var hun som sto bak den karakteristiske sangen.

– Jeg har ikke ønsket å holde det hemmelig, men nå som voksen står jeg stort sett med ryggen til, som dirigent for barnekoret i Operaen, og jeg trives godt i den posisjonen, sier Edle ydmykt før hun legger til:

– Det er ikke om å gjøre for meg å stå i front og melde fra.

Les også: (+) De hemmelige Netflix-kodene som lar deg finne alle julefilmene

– Innspillingen var langvarig

Nå er katta likevel ute av julesekken. Hun som sang sangen fra julekalenderen som så mange i Norge har vokst opp med, sitter foran oss.

Edle, som den gang sang i NRKs Jentekor, fikk det ærefulle oppdraget.

– Jeg ble plukket ut etter å ha vært på audition og jeg hadde ikke så mange andre forventninger enn at jeg skulle gjøre den så godt som mulig, erindrer hun.

Innspillingen av sangen foregikk i et NRK-studio på Marienlyst. Edle kan ikke huske å ha vært spesielt nervøs, men det var viktig at låta skulle sitte.

– Innspillingen var langvarig, det var ikke så lett å få alt på plass med én gang, men med litt gjentakelser så gikk det fint, forteller hun.

Det viste seg å være en god investering av tid, for det hun ikke var klar over, var at låta skulle spilles i hver eneste julekalender-episode, som sørget for at det norske folk ble godt kjent med sangen.

Les også: Dette bør dere ikke snakke om i jula - og denne fella bør du unngå

Dette tenker hun om sangen i dag

Med tiden har den blitt en av de virkelig kjære juleklassikerne her til lands.

– «Alle» har et forhold til låta fra Jon Blund-innslaget. Hadde du sett for deg at låten skulle bli så stor som den ble?

– Det kunne man ikke forvente, men ting som gjentas blir ofte kjært. Det er en vakker sang, og den kommer i en periode hvor folk har en forventning om at julen skal komme og jeg synes det er en fin sang. Den er litt vanskelig å oppfatte med en gang, men det er en vakker melodi. Den har noe ved seg som er slitesterkt, sier hun.

Edle Stray-Pedersen sang Jon Blund-sangen i NRKs julekalender "Jul i Skomakergata" for 40 år siden. Foto: Alexander Dahlstrøm Winger (Nettavisen)

– Så du er ikke lei den?

– Nei, jeg synes det er en fin sang som absolutt har livets rett i fremtiden.

En ting hun har satt virkelig pris på, er det at foreldre fortsatt ønsker å bruke låta som en nattasang til barna sine.

– Det er hyggelig at den brukes, selv om barna kanskje ikke kjenner til den julekalenderen. Det er en vakker aften- og kveldssang som gjør at barn kan falle til ro, og finne trygghet i seg selv, slik at de kan stå opp med glede, smiler hun.

Les også: Oversikt over hva NRK sender på TV i jula

Tjente en femtilapp

Selv om sangen har oppnådd en status de færreste gjør, hvor hele Norge kan synge med på teksten, var det ikke sånn at oppdraget tilbake på 70-tallet ble en økonomisk suksess for sangeren.

– Jeg tror jeg fikk en femtilapp. Eller var det hundre? Kanskje 500. Jeg husker ikke helt, men det var nok ikke så mye, humrer hun.

En ting som ikke har endret seg, er at juletiden for Edle også nå er forbundet med jobb og musikk. Med barnekoret sørger hun for fortryllende oppsetninger som «Nøtteknekkeren» og «Hans og Grete».

– Jeg vokste opp i et hjem med mye sang og musikk, og i tillegg var jeg så heldig å få være i kor selv da jeg var barn og danse veldig mye. Det er et stort privilegium å jobbe med barn og unge og forsøke å veilede dem

I hver eneste Jon Blund-sekvens ble det lest opp en rettighet fra FNs barnekonvensjon. «Alle barn har rett til...», starter de. Edle har også et sterkt engasjement for barn, og er spesielt opptatt av å skulle ivareta unge talenter.

– Det man noen ganger ikke snakker om er at det krever hardt arbeid og nitidige gjentakelser for barna, men samtidig med kjærlighet av vi som er voksne, sånn at barna ivaretas og ikke misbrukes, eller brukes opp.

– Man trenger ikke utslitte barn, man trenger ikke barn som er lei av musikk og kultur, man trenger å bygge for fremtiden. Og barn og unge skal ha store kunstopplevelser de også, de skal ikke bare tilgodesees med smuler, avslutter hun.