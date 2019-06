Ei helt spesiell reise

Den danske bassisten, komponisten og utforskeren Lasse Mørck har gått andre veier enn de fleste av oss. Her tar han oss med til aztecerne og Mexico.

Verden blir heldigvis stadig mindre sjøl om noen mektige mennesker prøver sitt «beste» for å ødelegge for det. Lasse Mørck (30) ville utvide horisonten sin og oppsøke et sted og en kultur som lå langt unna hans danske røtter og dermed gjøre sitt for at det skulle skje. Landet og kulturen han «fant» var Mexico.

Lasse Mørck er tredje generasjons bassist.

Oppholdet og inspirasjonen han fant i Mexico har ført til at Mørck har gått ganske så djupt inn i den fantastiske aztechistoria- og kulturen. Han studerte i landet noen år og fikk stadig ny kunnskap om både den historiske Aztec-kulturen og musikken som begge har betydd mye for landet.

Mørck fikk også mye hjelp fra en lokal sosialantropolog til å forstå Aztec-kulturen og som følge til musikken er det også ei bok eller rettere sagt et hefte som beskriver fenomenene som låtene har fått titler etter.

Sammen med landsmennene - og dansk-norske Snorre Kirk på trommer - Jesper Løvdal på saksofoner og klarinett og Jakob Sørensen på trompet, og brasilianske Raphael Gimenes på gitar og cubanske Yohanier Ramón på perkusjon, har Mørck laga sterk, melodisk flott og genuin musikk med mye jazz i seg samt masse impulser sjølsagt fra den mexicanske Aztec-kulturen.

Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Kanskje får vi ikke svar på noen av de store spørsmåla, men vi blir i alle fall inspirert til å tenke en gang til. Lasse Mørck skal ha all mulig slags ære for det.

