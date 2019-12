Eierne får mer rekkevidde – uten å betale for det

Har mangedoblet Jaguar-salget i Norge.

Elbilen I-Pace har snudd opp-ned på hele situasjonen for Jaguar i Norge. Fra å ligge helt i bunnen av registreringsstatistikkene, har de gjort et solid byks oppover.

I 2017 solgte Jaguar 299 biler her til lands. I fjor endte de på 1.360 og så langt i år er antallet biler på 3.152. Hele 2.969 av disse er I-Pace, det sier veldig mye om hvor viktig denne bilen er for Jaguar totalt sett.

Nå får I-Pace en oppgradering, den kommer også eksisterende eiere til gode:

Jaguar går nemlig ut med nyheten om at rekkevidden til I-Pace skal øke med inntil 20 kilometer.

Dagens offisielle tall etter den nye og strengere WLTP-målemetoden ligger for øvrig på 470 kilometer.

Samlet inn veldig mye data

Jaguar kommer ikke til å endre på dette tallet. Den offisielle forklaringen på det er at man heller vil prioritere ressurser til å utvikle og fintune bilen videre, enn å gå gjennom omfattende WLTP-tester.

Jaguar forteller at de her har brukt erfaringer fra I-Pace i racingserien E-Trophy. De har også samlet inn data fra flere millioner kjørte kilometre med bilen. Ut fra dette har de så hentet kunnskap for å kunne utnytte batterikapasiteten bedre.

Her handler det blant annet om bedre og smartere regenerering av bremsekraften. Software-oppdateringen skal også få drivlinjen til å fungere mer effektivt. En av faktorene er hvordan 4x4-systemet fordeler krefter mellom for- og bakaksel, for å gjøre bilen mer gjerrig i Eco-mode.

Det kan bli litt færre ladestopp for eierne av I-Pace fremover.

Må besøke forhandler

I-Pace skal også kunne beregne rekkevidden bedre enn den har gjort til nå, ved enda tettere fokus på sjåførens kjørestil.

Jaguar understreker at dette gjøres uten noen endringer i bilens konstruksjon. Her handler det om at «bilen blir bedre etter hvert som den blir eldre».

Noen av disse endringene skal gjøres automatisk, over nettet. Men for å få full valuta for oppgraderingen, må eierne besøke en forhandler og få tatt jobben helt i mål der. Men dette har uansett ingen kostnad for bileierne.

I-Pace har ikke markert seg med imponerende lavt strømforbruk så langt, dermed kommer også en oppgradering her godt med.

Mange nye konkurrenter

Da I-Pace først kom på markedet, var Jaguar svært tidlig ute. Bare Tesla kunne da tilby elektrisk SUV, med sin Model X.

Senere har Audi e-tron og Mercedes EQC meldt seg på. Og til neste år kommer flere produsenter med elektrisk SUV, blant dem BMW, Volvo, Skoda og Volkswagen. Flere kinesiske bilprodusenter har også elbiler på gang i Norge.

Med det blir også konkurransen vesentlig tøffere. Slik sett er det nok også nødvendig at Jaguar sørger for å finpusse på sin modell underveis.

