Einar Tørnquist blir tatt på senga av Jan Thomas' treningsteknikk: - Helt satt ut

- Ikke prøv det alene uten erfaring, er Jan Thomas sitt råd.

Jan Thomas og Einar Tørnquist har det siste året sjarmert hjerter over vårt langstrakte land gjennom deres podkast «Jan Thomas og Einar blir venner». Denne høsten har duoen fått sin egen serie på Dplay, hvor de blir enda bedre kjent med hverandre.

I den ferske episoden, som ligger tilgjengelig på streamingnettstedet, er det Jan Thomas som tar med Tørnquist på en av hans største interesser, nemlig trening.

- Det var utrolig gøy å ta med Einar på treningsstudioet, forteller Jan Thomas til Nettavisen.

Like gøy var det kanskje ikke for Tørnquist. En av øvelsene Jan Thomas introduserer for ham er nemlig apparatet kalt Booty Builder. Et apparat som spesifikt går på rumpemuskelaturen - en muskel Tørnquist ikke trener så altfor ofte.

Blir helt satt ut

For Jan Thomas var det dette lekene lett, som han selv sier, og demonstrerer for sin nye kamerat.

- Når jeg gjør denne øvelsen ser jeg for meg en stram og fin rumpe som sitter over meg, sier Jan Thomas i episoden, og demonstrerer.

Det hele setter Einar Tørnquist helt ut

Se klippet øverst i saken!

- Jan har en utrolig evne til å skifte tema og stemning på bare et par sekunder. Han kan gå fra å snakke om såre ting som ensomhet og kjærlighetssorg til å snakke eksplisitt om sex på et blunk. Det setter meg ofte helt ut, sier Tørnquist til Nettavisen.

- Blir aldri flau

Jan Thomas er veldig klar over at han ofte sjokkerer Tørnquist med det han sier og gjør. Men ifølge ham selv gjør han ikke dette med vilje.

- I denne serien og i podkasten er jeg og Einar helt oss selv. Og for første gang på lenge har jeg følt at jeg klarer å ikke tenke på at det er folk som ser på. Vi må slutte å tenke på hva andre tenker og mener. Vi må senke skuldrene og tørre å leke oss litt, sier Jan Thomas til Nettavisen.

Ikke gjør det selv

Å tørre å leke, er de to gode vennene svært gode på. Det har også smittet over på andre, som gjerne vil gjøre mye av det samme som det de to gjør, ifølge Jan Thomas.

- Det er så utrolig rørende å å se tilbakemeldingene vi har fått fra folk. Det er blant andre flere som skriver at de blir inspirert av vennskapet vårt, og mener at vi er beviset på at gode vennskap kan oppstå selv om man er totalt forskjellige, sier han.

Når det kommer til Booty Builderen håper likevel Jan Thomas at de fleste vil holde seg unna.

- Det er et aparat som er veldig trendy om dagen, og som de fleste treningssenteret har. Men jeg anbefaler ingen uten erfaring å prøve det alene. Gjør man det feil kan det være ganske farlig for korsryggen din, forteller han.

- Jeg har trent siden jeg var 18 år gammel, og trener regelmessig med personlig trener. Det samme gjør Einar, så i dette tilfelle var jeg ikke redd for at det skulle gå galt, advarer han.

Det er også Tørnquist enig i.

- Treningsøkta var veldig fin. Jan er jo så hyggelig å være sammen med, for han får meg til å føle meg flink og er flink til å skryte av meg, sier han og referer til episoden.