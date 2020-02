Eirik Verås Larsen vant «Mesternes Mester»: Mistet troa etter de første øvelsene

Nå håper OL-medaljøren å bli bedt med på et annet realityprogram.

Eirik Verås Larsen har ikke rent ned reality-tv de siste årene, sett bort fra deltagelse i ting som «Råskap» hvor han tok andreplass og «Fire stjerners middag».

Nå avslører den ferske «Mesternes Mester»-vinneren at han planlegger å legge reality-årene på hylla ganske snart, men det er ett program han gjerne skulle vært med i.

TROFÉ: Her får Eirik Verås Larsen beviset på at han er mesternes mester. Foto: NRK

– Jeg har ingen store planer om å gjøre så mye mer reality, men jeg har sagt før at det er to programmer jeg har villet være med i. Det ene var «Mesternes Mester», og det andre er «71 grader nord», forteller den tidligere OL-vinneren i roing.

– Det hadde vært kjekt å få oppleve hele Norge på den måten, legger han til.

At flekkefjordingen kunne imponert også der, er det få som tviler på etter å ha sett ham kjempe seg gjennom episode etter episode av «Mesternes Mester».

Til slutt sto han i finalen mot snowboarder Kjersti Buaas, etter å ha slått ut Ingvild Måkestad Bovim og Margaret Knutson Aase på henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

– Jeg visste Kjersti var veldig dyktig. Ingvild overrasket veldig, for jeg trodde ikke hun skulle være så bra i overkroppsøvelser. Margaret var jeg også spent på, for hun er også allsidig og bra trent, og har ikke lagt opp ordentlig, forteller han.

DET LILLE EKSTRA: Det var jevnt mellom Eirik og Kjersti i finalen, men Eirik var hele tiden litt foran og tok til slutt hjem seieren. Foto: NRK

Selv kjente han på en berg-og-dalbane av følelser rundt det å vinne, for lenge tvilte han på at seieren var innen rekkevidde.

– Første tenkte jeg «ja, dette kan jeg vel vinne, hvorfor ikke», men etter de første øvelsene tenkte jeg «ok, det her kan bli vanskelig». Det er så varierte øvelser og ikke rom for å gjøre feil. Du må være på hele veien, forteller Eirik Verås Larsen som planla å henge med så lenge han klarte.

På forhånd fryktet han Magnus Moan, som nylig hadde lagt opp og var i god form. Likevel overlevde Verås Larsen både Moan og de mange øvelsene, og idrettshelt etter idrettshelt røk ut.

– Det var deilig å kjenne på at jeg fikk den konkurranse-følelsen når vi sto på startstreken. Jeg deltar i mosjons- og turløp, men du får ikke det samme kicket der. I Mesternes Mester kjente jeg det fordi det er så intenst og alle går all-in når startskuddet først går, forteller han.

I finale-episoden innrømmer Verås Larsen for de andre deltakerne at han ikke hadde trent godt nok i forkant, men at han følte han hadde kommet i form i løpet av programmet.

– Det er to til tre øvelser hver eneste dag, og når du er vant til å trene to ganger i uka hvis du er heldig, så blir man ganske støl og sliten ganske fort.

Litt av taktikken ble å ikke svi av for mye krefter tidlig i konkurransen og da etter et par uker med innspilling, merket han at formen var mye bedre da de nærmet seg finalen.

TØFF KONKURRANSE: Det var lite som skilte andre- fra førsteplass, for Kjersti Buaas ga Eirik Verås Larsen god konkurranse i Mesternes Mester-finalen. Foto: Nrk

For Verås Larsen hadde egentlig planlagt å trene mye mer før avreise til Kroatia og Mesternes Mester.

– Med to små barn og sommerferie så røk den planen ganske kraftig, det var nok å få dagene til å gå opp og liten tid til meg selv, men jeg prøvde å holde ting ved like, så kondisjonsnivået jeg hadde før sommeren ble beholdt, forteller han.

To uker før avreise fikk han vite hvem de andre deltagerne var og da bestemte han seg for å sette inn støtet. Med for lite tid til å påvirke kondisjon og styrke, bestemte han seg for å jobbe med melkesyre-toleransen.

– Jeg tenkte jeg at jeg måtte ta meg sammen og begynte å trene mye intervaller på ett til to minutts varighet og prøvde å bli så stiv jeg kunne. Mange av Mesternes Mester-øvelsene har den varigheten, så det fikk jeg bra igjen for, forteller han.

Slik rangerer han Mesternes Mester-seieren

Verås Larsen peker på at det sosiale ved programmet var den største gleden ved å ha vært med.

VERDIG MESTER: Finalen ble feiret en mester verdig, da Verås Larsen ble løftet opp på gullstol. Foto: NRK

– Det som er veldig fint er at alle klarte å balansere det utrolig bra, når det er konkurranse så er man på og utenom det så er man ikke. Det var utrolig gøy, sier han.

– Hvordan rangerer man en seier i Mesternes Mester etter en så betydningsfull karriere?

- Det er ikke så lett å rangere opp mot karrieren og havner nok et stykke ned på listen, men det er gøy likevel. Det er tross alt 110 av Norges beste utøvere som har vært gjennom det og bare 11 stk som har vunnet, avslutter han.

