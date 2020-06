Ekskjæresten til Benjamin Ingrosso avslører sannheten bak bruddet

- I ett år ville jeg ut av forholdet, avslører Linnea Widmark i et nytt intervju.

For snart ett år siden kom den sjokkerende beskjeden om at den svenske realitystjernen og artisten Benjamin Ingrosso (22) og influenserkjæresten Linnea Widmark (22) hadde gjort det slutt.

Paret, som ble kjærester da de var 15 år gamle, hadde på det tidspunktet vært kjærester i over seks år.

Siden bruddet har Benjamin Ingrosso vært åpen om kjærlighetssorgen han opplevde i ettertid. På et tidspunkt så han seg nødt til å oppsøke en psykolog og han har skrevet en rekke kjærlighetssanger tilegnet Widmark.

Les også: Benjamin Ingrosso innrømmer at han fortsatt sliter etter bruddet med kjæresten

I et nytt intervju med Youtuberen Felisex forteller imidlertid Widmark en helt annen historie om bruddet med det hun omtaler som «ekskjæresten».

Turte ikke gjøre det slutt

Widmark forteller at forholdet for hennes del handlet om trygghet, og at det var derfor forholdet varte så lenge som det gjorde.

- I ett år ville jeg ut av forholdet, sier Widmark til Jaime Sanchez Barcelo, mannen bak Felisex.

Ifølge Widmark var hun alltid åpen for at det kanskje kunne bli Ingrosso og henne i fremtiden, selv om de kanskje ikke var ment for hverandre på det tidspunktet. Ifølge henne var det et «nå eller aldri»-ultimatum fra Ingrosso sin side, som gjorde at hun valgte tryggheten lenger enn hun egentlig ville.

- Aldri vært lykkeligere

Etter bruddet med Ingrosso flyttet Widmark til Costa Rica der hun har bodd de siste månedene. Til tross for Ingrosso's stadige kjærlighetserklæringer via sin musikk, ser ikke Widmark seg tilbake.

- Etter at vi gjorde det slutt har jeg aldri vært lykkeligere. Bare det å få være singel, i og med at jeg ville ut av forholdet så lenge, sier hun.

Etter sosiale medier å dømme later det til at Widmark nyter tilværelsen i Costa Rica.

- Må jobbe med seg selv

Foreløpig har ikke Benjamin Ingrosso kommentert Linnea Widmark sine uttalelser. Da Nettavisen møtte den svenske sangstjernen på Vixen-utdelingen tidligere i år kunne Ingrosso fortelle at kjærlighetssorgen fortsatt er noe han jobber med.

- Det står fortsatt stille. Men det er sånn det er. Man må jobbe med seg selv.

Se hele intervjuet under:

På et spørsmål fra en fan på Instagram tidligere denne måneden om han var lykkelig kunne imidlertid Ingrosso fortelle at det går mye bedre i dag.

- Det er jeg faktisk. Det har vært over et år med opp- og nedturer. Jeg har funnet meg selv, fått skrevet en del og har forsøkt å fokusere på det positive i livet. Noe jeg blir bedre på hver dag, svarte han på historiefunksjonen på Instagram, ifølge Hänt.

Indre frykt

Da Widmark valgte å flytte til Costa Rica, gikk Benjamin Ingrosso videre med sitt liv på sin måte, og gikk blant annet til innkjøp av sin første leilighet.

Til tross for at det nå snart er gått et år siden leilighetskjøpet, har Ingrosso fortsatt ikke flyttet inn. Via familiens realityserie «Wahlgrens verden» har dette blitt et stadig tema, der søsteren Bianca Ingrosso (25) erter han for at han fremdeles bor hjemme hos familiens vennepar, Jacob (30) og Melina Criborn (30).

I et nylig intervju med Expressen kunne imidlertid Ingrosso fortelle sannheten om hvorfor han fortsatt ikke har flyttet inn i sin egen leilighet.

- Jeg har snakket mye med psykologen min om dette, om hvorfor det ikke går raskere, men alle tar sine skritt og for meg tar det litt lengre tid. Det må ha vært en slags indre frykt, innrømmer 22-åringen overfor Expressen.

- Det føles ut som janteloven - at du skal flytte ut og bo for deg selv. Jada, det er vel sikkert fint det også. Men jeg og Jacob elsker å henge sammen, så han får jo et luksuriøst sted som gjør at han kan bo med både kona og bestevennen sin, fortsetter han.