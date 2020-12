Eksklusivt: Disney avslører hemmelighetene bak ny film

Har du noen gang lurt på hvordan en sjel ser ut? Svaret får du i julens største film «Sjel».

– Jeg kan trygt si at det var en kjempestor utfordring å skape en sjel. For ingen hadde gjort før, forteller den Oscar-vinnende regissøren Pete Docter til Nettavisen.

Disney Pixar, skaperne av kassasuksesser som «Toy Story», «De utrolige» og «Monsterbedriften», tar oss med på et storslått og fantasirikt eventyr i den nye filmen «Sjel». Storsatsningen – med en prislapp på over en milliard norske kroner - skulle egentlig hatt kinopremiere denne sommeren, men på grunn av stengte kinoer verden rundt får filmen premiere på strømmetjenesten Disney+ i julen.

Jamie Foxx, Tina Fey og den britiske talkshowverten Graham Norton er bare noen av de mange stjernene som gir stemmene til karakterene i filmen.

I et eksklusivt video-intervju med Nettavisen forteller filmskaperne om den kreative prosessen bak «Sjel».

– Jeg har aldri gjort en film som er så stor i skala, sier manusforfatteren og medregissøren Kemp Powers, som tidligere har jobbet på TV-serien «Star Trek: Discovery».

Han legger til:

– Jeg tror ikke at folk flest er klar over det enorme arbeidet som ligger bak en slik film, mener han.

– Aldri gjort noe liknende

Pete Docter er mannen bak flere av tidenes største og mest kjente filmer. Han er også leder i Pixar Animation Studios. Etter gjennombruddet som manusforfatter på filmklassikeren «Toy Story» har han regissert enorme publikumssuksesser som «Se opp» og «Innsiden ut», som begge ble belønnet med Oscar-priser.

Til tross for sin lange karriere og imponerende merittliste, skapte «Sjel» mye hodebry for den 52-år gamle filmskaperen.

Docter beskriver «Sjel» som sitt livs største utfordring.

– Hvordan i all verden skaper vi en sjel? Det var et spørsmål vi stilte oss mange ganger. Jeg har aldri gjort noe likende og visste ikke hvor vi skulle begynne. Så vi måtte gjøre mye reseach, forteller Doctor.

Han legger vekt på at filmen passer for hele familien og er glad for at den lanseres i jula.

– «Sjel» passer så absolutt for hele familien. Den har mange referanser som voksne vil sette stor pris på, sier han.

