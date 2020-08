Eksklusivt: Nicole Kidman (53) får tilværelsen snudd på hodet

Det knytter seg store forventninger til The Undoing - høstens store, stjernespekkede seriepremiere på HBO Nordic.

Hovedrollene spilles av Oscar-vinner Nicole Kidman og Notting Hill-stjernen Hugh Grant. Nettavisen har vært så heldige å få eksklusiv tilgang til den rykende ferske traileren. Se den øverst i saken.

Kidman spiller en vellykket psykolog som lever et tilsynelatende drømmeliv. Men så står hun plutselig overfor et uventet dødsfall og mannen (Grant) forsvinner ... Dermed blir tilværelsen snudd opp ned på hodet, og hun tvinges til å starte et helt nytt liv.

Denne miniserien er skapt av Emmy-vinner David E. Kelley (Big Little Lies), mens samtlige episoder er regissert av danske Susanne Bier, kjent for filmer som Bird Box og Etter bryllupet.