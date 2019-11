Ekspert spår priskrig på elbil i Norge

Og den kan komme fort.

Salget av nye elbiler er rekordhøyt i Norge. Samtidig står vi nå like foran en stor offensiv med svært mange nye modeller som kommer i 2020 og 2021.

I bruktmarkedet har det vært tilnærmet elbilbonanza de siste årene. Men i år har det begynt å butte mot. Nå er det plutselig vanskelig å selge det vi gjerne kaller førstegenerasjons elbiler, med kort rekkevidde og kanskje heller ikke siste nytt av teknologi.

Hva betyr dette for utviklingen de neste par årene? En av dem som er best kvalifisert for å mene noe om det er Roar Øverby i leasingselskapet Autolease. Han er ekspert på restverdier og risikotagning i bilmarkedet og har ansvaret for omkring 30.000 biler.

Fest eller krig?

I forrige uke var han en av dem som holdt innlegg på DNBs årlige bilkonferanse, DnB Mobility.

– Blir det fest eller krig? Det blir en priskrig! Det kommer mange modeller fra mange ulike produsenter, sa Øverby, ifølge bransje-nettstedet BilNytt som var til stede og rapporterte fra konferansen.

Øverby viste til at mens man i år må betale 800.000 kroner for en bil med omlag 40 mils rekkevidde, vil man neste år få biler med 50 mils rekkevidde til rundt 500.000 kroner. Og snart kommer Ford med sin elektriske SUV, den skal ha rekkevidde på opptil 60 mil.

Alt dette kan naturligvis endre prisbildet betydelig.

Stadig flere av nybilene som ruller i land i Norge er elektriske. Dette vil forsterke seg ytterligere til neste år. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Tror på gode tider

Et annet aspekt ved elbilene så langt, er at merke og merkevare ikke betyr like mye som tidligere. Kundene etterspør først og fremst elbiler – og kjøper fra de som kan tilby dette.

Men når alle leverandører oppnår akseptable nivåer på rekkevidde og ladehastighet, er det nettopp premiumkonseptet som kan skille noen konkurrenter fra de andre fremover, tror Øverby, ifølge BilNytt.

BilNytts sjefredaktør Atle Falch Tuverud tror også på gode tider for de som vil ha elbil fremover:

Tesla har tatt store markedsandeler i Norge de siste årene, nå møter de også stadig tøffere konkurranse. Foto: (NTB scanpix)

Tøffe EU-krav

– I løpet av sommeren har elbilmarkedet i Norge endret seg fra ventelister, til kampanjer og store rabatter. Neste år ligger det an til ytterligere priskrig. Det lanseres elbiler fra svært mange ulike produsenter neste år, og pris i forhold til rekkevidde går ned, ettersom det stadig kommer nye modeller. Det er blant annet store forventninger til Fords nye elbil. Den leveres imidlertid ikke før om ett år.

Falch Tuverud peker også på at tøffe EU-krav til utslipp gjør det ekstra viktig for bilprodusentene å få fart på elbilsalget fra neste år. De trenger disse, for å kunne kompensere for utslipp fra bilene med bensin- eller dieselmotor.

Skoda er en av mange produsenter som kommer med ny elbil neste år. Deres Vision iV er en sporty crossover, det er grunn til å vente attraktive priser på denne. Foto: Skoda

Kan selge med tap

– Ett tilleggsmoment er at en elbil som selges i 2020, teller dobbelt i CO2-regnskapet som ligger til grunn for store bøter for bilprodusentene. Det gjør at bilprodusentene kan ha interesse av å få opp salget i markeder som er modne, slik det norske er. Dermed vil det være ekstra viktig å få ut biler. Dessuten kan det være at 2020 blir det siste momsfrie året på elbiler i Norge, og at dette innføres gradvis fra 2021 sier Tuverud.

Beregninger Roar Øverby la frem under DnB Mobility viser at elbiler på den måten blir svært verdifulle for bilprodusentene. Så verdifulle at de kan selge dem med betydelig tap, og allikevel komme gunstig fra det.

– Satt på spissen, så kan en produsent subsidiere en elbil i Norge opp til 184.110 kroner, sa Øverby, ifølge BilNytt.

