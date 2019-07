Eksperter er bekymret over unge nordmenns forhold til sex - dette svarer de unge

- Det er mange ekle gutter der ute, som forventer å få nakenbilder, forteller 18-åringene Miriam og Ylva.

Sexologer, helsesykepleiere og annet helsepersonell har, ved god hjelp fra media, flagget en rekke bekymringer når det kommer til unges forhold til sex:

Undersøkelser viser nemlig at unge har mindre sex enn før, og ekspertene tror det kan henge sammen med at mange har sin første seksuelle erfaring på nett.

På den andre siden er ekspertene bekymret for at ungdom kjenner på et større press for å eksperimentere mer enn før - og forteller om skremmende holdninger blant ungdom når det kommer til hva de tror er «vanlig sex».

Nordmenn er i tillegg dårlig på å bruke kondom. Rundt én av 20 blant seksuelt aktive nordmenn under 25 år, har klamydia til enhver tid. Sexologene er imidlertid mer bekymret over utviklingen av gonoré blant unge de siste årene.

Andre uttrykker bekymring over pornotrenden, som de mener spesielt påvirker unge gutters holdninger.

Men er det faktisk grunn til å være bekymret?

Nettavisen tok turen til Sørenga for å snakke med de unge. Synes de selv at de har lite sex? Hvor mange sexpartnere er egentlig innafor å ha? Kjenner de seg presset til å eksperimentere mer enn de ønsker?

PS: Alt er ikke bare bekymringer og uro. Sexologene ved Sex og samfunn-klinikken synes nemlig media er dårlig til å fokusere på alt det positive med unges forhold til seksualitet. Det kan du lese mer om i denne saken: