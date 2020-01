Eksperter om alkoholtrenden NoLo: - Det er ikke like kult å drikke seg dritings lenger

Det er ikke lenger tabu å være edru på fest. Flere unge velger bort alkohol og tyr til alkoholfrie alternativ.

- Det er ikke like kult å drikke seg dritings lenger, sier Kari Lossius til Nettavisen.

Psykologspesialist Kari Lossius har jobbet i Bergensklinikkene i 25 år, og har i dag sin egen psykologpraksis. Hun har jobbet med rusproblematikk siden 1986, og forteller at nordmenns drikkemønster lenge har vært i endring.

Les også: Drikker du for mye alkohol? Dette er faresignalene

Ifølge Lossius har unges forhold til alkohol endret seg de siste årene. Mens det før var vanligere å drikke seg til mot for å snakke med det motsatte kjønn på fest, er det nå flere som velger bort alkoholen.

- I dag har vi et mer åpent samfunn der alkoholen ikke nødvendigvis har den samme funksjonen som før, for å heve opp stemningen på fest, forteller Lossius til Nettavisen.

Kari Lossius har lang erfaring med rusproblematikk. Foto: Eirik Hagesæter (Bergensavisen)

Flere unge mennesker velger ofte å være edru og drikker alkoholfritt, for å fremstå som seg selv.

- De trenger ikke lenger i stor grad den kunstige stimuli som man får fra alkoholen, sier Lossius.

Psykologen mener at man kan ha det minst like gøy på fest, samtidig som man har godt alkoholvett og tenker på egen helse.

Unge bruker mer tid på nettet

Den yngre generasjonen bruker stadig mer tid på gaming og internett. Noen finner større verdi i å bruke tiden sin på dette framfor å drikke seg full på fest.

Les også: Nordmenn er Europas avholdsfolk

I tillegg er det mer åpenhet for å snakke om psykisk helse. Det synes Lossius er gledelig, og håper at det kan bidra til at flere unge vil nedprioritere rusen.

Noen aspekter ved dagens drikkekultur er derimot Lossius ikke helt fornøyd med.

- Julebord, russetid og fadderuka er offentlige fylleslag hvor det bør tas grep. Det kan føles ubehagelig for andre som ser på, siden dette skjer så offentlig, forteller psykologen.

Eldre drikker oftere

Ifølge en statistikk fra SSB for alkoholbruk i 2019 drikker 34 prosent av nordmenn alkohol ukentlig.

Tallene viser at det er stadig flere eldre i aldersgruppen 45-79 år som drikker oftere, mens den yngre befolkningen i alderen 16-44 år drikker sjeldnere - men større mengder når de først drikker, altså mer enn seks alkoholenheter ved samme anledning.

Les også: Når bestefar drikker seg full

Lossius mener dog at det er ikke alkoholvanene til de unge man bør være bekymret for, men heller for de eldres. Det er fordi skadevirkningene av alkohol er større for eldre, siden denne aldersgruppen har mindre toleranse for alkohol.

- Den eldre befolkningen har hatt den største økningen av alkoholkonsum, derfor er vi økende bekymret, forteller Lossius, og fortsetter:

- De har mye fritid og bedre økonomi, som gjør at mer tid og penger kan gå til alkoholbruk.

Lossius får støtte fra Unni Strandman, spesialrådgiver i avdeling for rusmedisin hos Helse Bergen:

- I mange ungdomsmiljøer er det ikke lenger like populært å drikke seg full, som det var for ungdommen på 1970- og 80-tallet.

Strandman forteller at dagens festkultur varierer fra miljø til miljø. Rusmønsteret er komplisert, og det finnes forskjellige uttrykk i ulike grupper.

- Når de unge først drikker, drikker de mye. Drikker man mer enn seks alkoholenheter på kort tid, øker risikoen for akutte og kroniske skader. Da tenker jeg på skader knyttet til vold, uønsket seksuell oppmerksomhet og bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Les også: Øl-ekspert Sammy Myklebust har testet flere typer alkoholfri øl. Les test av Ringnes sine alkoholfrie og test av Hansa sine alkoholfrie.

Ny alkoholfri trend slår an

En mer fornuftig alkoholtrend, kalt «NoLo», har de siste årene vokst enormt rundt omkring i Europa, også i Norge.

NoLo stammer fra England, og står for «No or Low Alcohol». Hensikten bak denne trenden er å velge alkoholfrie drikkevarer eller alkoholholdig drikke med lav prosent.

Ifølge en ny rapport fra CGA har salget av NoLo-drikkevarer økt med 48 prosent i Storbritannia i løpet av det siste året.

Interessen rundt alkoholfrie drikkevarer har vokst i Norge også. Aldri før har Vinmonopolet solgt så mye alkoholfrie drikkevarer som i 2019.

I fjor økte det alkoholfrie salget deres med åtte prosent, der alkoholfrie bobler utgjorde en tredjedel av salget, ifølge kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Kristine Sanne.

Kristine Sanne er kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet. Foto: Tommy Andresen

- Dette skyldes en økt etterspørsel etter alkoholfrie drikkevarer. Vi ser også at salget av drikke med noe lavere alkoholinnhold som øl og sider økte i fjor, sier Sanne til Nettavisen.

Les også: Unge velger alkoholfritt

Vinmonopolet har fulgt nøye med på NoLo-trenden for å kunne møte pågangen som har kommet, og har bemerket seg at denne trenden appellerer spesielt til de unge.

- Vil passe bedre på kroppen sin

Noe av årsaken til blomstringen av alkoholfrie varer kan skyldes at de unge er mer opptatt av å ha kontroll når de er på fest, tror Sanne.

- Mange er redd for å miste styringen hvis de drikker for mye. Bildespredning og utlevering på sosiale medier er en større risiko for den yngre generasjonen, sier Sanne.

En annen faktor for den voksende alkoholtrenden er et økt fokus på helse, da alkohol er nokså rik på både kalorier og sukker.

- Alkohol inneholder nesten like mange kalorier som fett, og dobbelt så mange kalorier som sukker. Jo lavere alkohol, desto færre kalorier, opplyser Sanne.

Spesialrådgiver Strandman ved Helse Bergen tror at helsefokuset går hånd i hånd med NoLo-trenden.

- Mange vil leve et naturlig liv, med mer vekt på helse, sunnhet og bærekraftighet. Folk oppsøker alkoholfrie alternativer for å kunne passe bedre på kroppen sin, avslutter Strandman.

Les også: Dette skjer med fettet når du slanker deg: - Overraskende for mange (+)