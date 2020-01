Ekspertpanelet i «Gift ved første blikk» har matchet tre nye ektepar: - Det hender vi må bruke vetoretten

To psykologer, en adferdsbiolog og en sosialantropolog har igjen gått sammen for å hjelpe unge par til evig kjærlighet. Men kommer de til å lykkes denne gangen?

Mandag var det premiere på en helt ny sesong av «Gift ved første blikk», og tre nye par har giftet seg - kun få sekunder etter å ha sagt hei for aller første gang.

Ekspertpanelet, som vi må kunne si er Norges fremste «kjærlighetspanel», har lykkes i tre av femten tilfeller så langt. Det vil si at tre av ekteparene valgte å fortsette ekteskapet etter innspillingen, noe som gir en suksessrate på 20 prosent.

LES OGSÅ: Derfor forlater kvinner mannen sin

I utgangspunktet et godt resultat. Men i dag har to av parene gått fra hverandre, altså står vi igjen med kun ett overlevende ektepar - av totalt femten.

Altså en suksessrate på snaut syv prosent.

Ekspertpanelet, som består av psykologene Per-Magnus Thompson og Catrin Sagen, adferdsbiolog Jens Andreas Huseby og sosialantropolog Lene Pettersen, har likevel tro på prosjektet.

- Man kan si at suksessraten er lav, men så må man huske at det heller ikke er et veldig høyt antall vi prøver ut. Hvis man tenker på hvor mange som dater og leter etter kjærligheten der ute i verden, så gjør vi det greit, sier Sagen til Nettavisen.

Matcher kun par de tror på

Sagen er inne på noe. Ekspertpanelet har jo et begrenset utvalg deltakere, og de skal helst greie å matche tre ulike par. Når det er sagt, så matcher de aldri par som de ikke har ordentlig tro på.

- Det skal alltid kjennes riktig. Vi må over en «godt nok»-grense, og står helt fritt til å si fra hvis vi trenger flere kandidater, må grave dypere eller lete lenger. Det er viktig for oss at vi skal kunne stå inne for de parene vi matcher, og der har vi et godt samarbeid med produksjonen, sier psykolog Per-Magnus Thompson.

Fakta Slik matcher ekspertpanelet parene i Gift ved første blikk ↓ - Ekspertene går gjennom listen av flere hundre påmeldte påmeldte deltakere og plukker ut de som vurderes som motiverte og robuste nok til å være med i prosjektet. - Dette reduseres til mellom 50 og 100 deltakere, som vurderes som aktuelle for neste steg. - Disse må gjennom en rekke tester (personlighetstest, intelligenstest og en rekke tester som går på tilknytningsstil og antakelser om parforhold). - Videre har deltakerne et dybdeintervju med samlivsterapeut og psykolog Catrin Sagen, samt hjemmebesøk av sosialantropolog Lene Pettersen. - Et attraksjonspanel på rundt 10 mennesker ser korte videosnutter av deltakerne og rater dem etter attraksjonsnivå. Målet er å finne matcher som har relativt lik score. - De mannlige og kvinnelige deltakerne samles hver for seg i mindre grupper og løser psykologiske oppgaver sammen, slik at ekspertene kan observerer hvordan de er sammen med andre. - Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby gjennomfører også flere tester, blant annet for å teste immunforsvar, samarbeidsevner og livshistorie. - Basert på ny forskning og inspirasjon fra andre land som også produserer Gift ved første blikk, er ekspertpanelet alltid interessert i å vurdere ekstra tester og metoder. Eksempelvis hadde de i sesong 4 en luktetest, hvor alle gutta la la t-skjortene sine i en pose og lot jentene lukte på dem, og vice verca. - Etter alle testene er gjennomført, bruker ekspertpanelet mye tid på å finne frem til tre gode matcher. Her legger de alle testene og intervjuene til grunn, samt forskning og sin egen kliniske erfaring fra terapirommet.

Men selv om ekspertpanelet kun matcher par som de virkelig tror kan lykkes, finnes det avgjørende faktorer de ikke har kontroll over, og som potensielt kan sette en stopper for parforholdets utvikling.

LES OGSÅ: Det finnes fire faresignal for skilsmisse - og én reddende faktor

Den kanskje viktigste faktoren, som vanskelig lar seg måle i forkant, handler om deltakernes evne til å takle presset de fort kan kjenne på under et slikt eksperiment.

På fem korte uker skal de tross alt gjennom ganske mye. De skal gifte seg, dra på bryllupsreise, flytte sammen, treffe hverandres familie og, kort oppsummert; finne ut av hverdagen sammen.

Og som om det ikke er nok: Alt skal i tillegg filmes og vises på TV.

- Deltakerne opplever at dette er parforhold på speed. Alt skjer utrolig fort, og på forhånd er det vanskelig å kartlegge hvor godt deltakerne kommer til å takle presset, sier Thompson.

EKSPERTPANELET: Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby (f.v.), sosialantropolog Lene Pettersen, psykolog Catrin Sagen og psykolog Per-Magnus Thompson.

Den sakte forelskelsen

Deltakerne må i praksis gjennom mer på fem uker, enn mange andre par går gjennom på fem år. Likevel er det ikke «parforhold på speed» som er utgangspunktet for serien, snarere tvert imot.

Hvis noe, er «Gift ved første blikk» en forkjemper for «den sakte forelskelsen», altså en sakte utvikling av romantiske følelser fremfor en altoppslukende, dopaminstyrt forelskelse som nærmest gjør det umulig å tenke rasjonelt.

- Det stemmer at sakte forelskelse er noe av utgangspunktet for serien, men da trenger man nok mer enn fem uker. Så hvis man hele tiden føler at alt skal skje innenfor disse ukene, så blir det vanskelig å lykkes, sier Sagen.

Sara Jansson (30) og Joakim Aleksander Mäkiperä (39) giftet seg i sesong fem, og er det eneste paret som fortsatt er sammen. De ble nylig foreldre, og har altså fått livet snudd på hodet siden innspillingen tok slutt.

Forelskelsen, derimot, kom snikende.

- Det tok tre måneder før jeg ble forelska i Joakim. Da ble jeg lettet og synes det var veldig godt å kjenne at de følelsene kom. Joakim var nok litt raskere ut med å kjenne seg forelska enn det jeg var, men det snakket vi også om. Jeg sa fra om at jeg trengte litt mer tid, og det ga han meg, har Jansson tidligere uttalt til Nettavisen.

FORTSATT GIFT: Sara Jansson og Joakim Aleksander Mäkiperä fra sesong fem har blitt foreldre. Foto: Tvnorge

Hjelper ikke hvis de ikke vil ligge sammen

Mens psykologene er mest opptatt av personlighet, verdigrunnlag og bakgrunn, ser adferdsbiolog Jens Andreas Huseby på det biologiske aspektet.

- Parforhold er en allianse for å oppnå noe ubevisst, nemlig å oppdra barn sammen. Evolusjonen har gjort oss kresne på hvem vi velger som partner for en så viktig jobb, sa Huseby til Nettavisen da han sa ja til å delta i serien.

LES OGSÅ: Er det egentlig naturlig for mennesker å være monogame?

Huseby vurderer de tingene vi vanligvis reagerer instinktivt på. Vi velger jo gjerne en partner vi synes lukter godt og ser bra ut, men selv om det oppleves som ubevisste valg, så ligger det egentlig viktige, biologiske prosesser bak.

- Hender det at dere blir uenige? Hvis psykologene mener at det er en god match, for eksempel, og så sier adferdsbiologen nei?

- Ja, helt klart. Det hender at vi må bruke vetoretten vår og si at dette går ikke, sier Sagen, og fortsetter:

- Per-Magnus og jeg kan jo synes at et par er en god match sånn rent personlighetsmessig, men så kommer Jens Andreas og sier «glem det, hun synes han lukter forferdelig».

For hvis genene våre sier «nei, takk», så har vi et problem. For som Sagen selv sier:

- Et par kan ha så like interesser og så lik bakgrunn som de bare vil, hvis de ikke vil ligge sammen, så hjelper ikke det.

«Jeg er ikke noen gold digger»

Sosialantropolog Lene Pettersen har en relativt anonym rolle i serien - hovedsakelig fordi hun først og fremst jobber før kameraene slås på.

Da reiser hun på hjemmebesøk til deltakerne, hvor hun forsøker å finne ut av to ting: Sosial status og rang. Hvor kommer folk fra? Og hvilken sosial klasse tilhører de?

Dette er spesielt viktig fordi vi vet at kvinner søker oppover i sosial status. I antropologien kaller man det «hypergami», som er en betegnelse på at kvinner søker partnere med samme eller høyere status som dem selv.

- Det synes jo mange kvinner i 2020 at er litt kjipt, og understreker at de ikke er 1gold digg-ere». Men hvis vi ser på statistikken, så ser vi at dette er et mønster som fortsatt er gyldig, sier Pettersen.

Når hun skal matche et par, tar hun i aller høyeste grad hensyn til dette.

- Så hvis dama eier en leilighet og tjener så og så mye, så må jeg matche henne med en fyr som er minst på samme nivå - eller høyere. Så finnes det jo ulik kapital. Hvis han ikke har leilighet, for eksempel, så har han kanskje hytte eller bil. Eller en kjendisfaktor.

Når Pettersen besøker parene hjemme, leter hun etter tegn på hvor de kommer fra - og hvor de har gått siden de forlot barndomshjemmet.

- Føtter og røtter, det er det jeg er opptatt av.

Må være tålmodige

Ekspertpanelet, med sin varierte kunnskap og kompetanse, har altså et veldig godt utgangspunkt for å lykkes med matchene sine.

Nå har altså tre nye par giftet seg, og TV-seerne kan følge dem på TVNorge hver mandag gjennom de neste fem, intense ukene.

NYE PAR: Tina Camilla Kikut og Bjørn-Harald Larsen Sønsthagen (t.v.), Linn Pfister og Kristoffer Grinde og Johnny Andresen og Marina Skjøberg Nordås er med i siste sesong av Gift ved første blikk. Foto: Tvnorge

Skal de lykkes, må de være tålmodige, sier ekspertene.

- Vi kombinerer jo to ulike varianter av ekteskapet: Kjærlighetsekteskapet og arrangerte ekteskap. Vi har satt sammen par vi har tro på, men så står de jo fritt til å si ja eller nei, sier antropolog Pettersen, og avslutter:

- Et kjærlighetsekteskap begynner gjerne med masse følelser og varme, og så går det litt over etter hvert. Med arrangerte ekteskap, er det ofte motsatt: De begynner kaldt og så blir de gjerne varmere med tiden. Så det er jo det vi håper skal skje her også.