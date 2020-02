Ekspertpanelet med oppfordring til single damer: - Mange står i fare for å ikke finne en kjæreste

Synes du det er vanskelig å finne en kjæreste? Ekspertene har gode råd.

Se for deg at du som singel kunne få eksperthjelp til å finne en kjæreste. At fire mennesker, som med hver sin kompetanse utgjorde et solid ekspertpanel, skulle dedikere sin tid til å finne den perfekte partneren til deg.

Akkurat det foregår på TV nå, og det er ikke første gang. Realityserien «Gift ved første blikk» er i gang med sin sjette sesong, og tre nye par har blitt matchet av disse fire ekspertene:

Psykolog Per-Magnus Thompson, psykolog og samlivsterapeut Catrin Sagen, sosialantropolog Lene Pettersen og adferdsbiolog Jens Andreas Huseby.

Ekspertpanelet i Gift ved første blikk: Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby, sosialantropolog Lene Pettersen, psykolog Catrin Sagen og psykolog Per-Magnus Thompson.

Men ekspertene har ikke bare kunnskap om hva som skal til for å skape en god match. De har også, i løpet av flere titalls dybdeintervju med single nordmenn, fått en unik innsikt i hvordan det er å være singel i Norge i dag.

For til tross for at vi aldri har hatt flere plattformer til å finne kjærligheten, er stadig flere single. Ekspertene trekker frem tre utfordringer som kanskje kan forklare hvorfor mange synes det er vanskelig å finne seg en kjæreste.

Kvinner sikter oppover

Når sosialantropolog Lena Pettersen drar på hjemmebesøk til deltakerne for å finne gode matcher, er hun hovedsakelig opptatt av to ting: Føtter og røtter.

Hvor kommer du fra? Og hvor har du vært siden du flyttet hjemmefra?

I tillegg matcher hun ut fra prinsippet om at kvinner søker menn med høyere sosial status, et konsept som man i sosialantropologien omtaler som hypergami.

- Hvis dama eier en leilighet og tjener så og så mye, så må jeg matche henne med en fyr som er minst på samme nivå - eller høyere. Så finnes det jo ulik kapital. Hvis han ikke har leilighet, for eksempel, så har han kanskje hytte eller bil. Eller en kjendisfaktor, sier Pettersen.

Sosialantropologen forteller at hun jevnlig møter motstand fra kvinner som mener at dette ikke lenger er tilfellet. De understreker at de ikke er «gold diggere», og mener at dette er en gammeldags tankegang.

- Men hvis vi ser på statistikken, så ser vi at dette er et mønster som fortsatt er gyldig, sier Pettersen.

Rent biologisk er det ikke vanskelig å forstå hvorfor kvinner søker oppover. Det handler om at man som kvinne må finne seg en mann som kan forsørge familien, og selv om Norge er blant verdens mest likestilte land, så er det likevel utfordrende å skulle overstyre biologiske instinkt.

Men idet man etterlever «gammeldagse» prinsipp i et moderne samfunn, så oppstår det gjerne problemer.

- I dag er det flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Så dersom alle disse skal matches oppover, så vil det ikke være nok menn til alle, sier Pettersen, og legger til:

- Kvinnene er i overtall. Så hvis de ikke skal forbli single, må de fire på kravene.

Gruppen ufrivillig barnløse menn øker stadig, og det er tre ganger så mange menn som kvinner i denne gruppen i dag. Høyt utdannede menn med god inntekt og høy sosial status har stor valgfrihet, og ender gjerne opp med å få barn i flere kull.

- Så hva skal single kvinner med høy utdanning gjøre, da?

- De må, som sagt, gå gjennom kravlista si. De må sette seg ned med lista og se på hva som er viktigst for dem - og så må de prioritere. Hvis ikke står vi i fare for at det er veldig mange som ikke finner seg noen, sier Pettersen.

Valgets tyranni

Ekspertene opplever også at dagens single er preget av at de har så mange valg.

Dagens datingapper er bygd opp med formål om at man skal sveipe videre - stadig på jakt etter neste dopaminrush i form av en «match» med nok en kandidat som mest sannsynlig aldri blir «bra nok».

Hjernen greier rett og slett ikke å forholde seg til mange alternativ, og ender opp med å søke videre i stedet for å stoppe opp og ta en avgjørelse.

- Dagens unge er vant til å prøve å maksimere alt. Ny teknologi gjør det mulig å lete blant enorme mengder materiale, og mange ender opp med å lete og lete fordi de tror de skal finne det perfekte, sier psykolog Per-Magnus Thompson.

Psykologen sammenligner det med å være på jakt etter en ny bruktbil.

- Noen tar bort autosøket på Finn.no når de har funnet en bil de liker, mens andre lar det bli værende. Dette ser vi også når folk er på leting etter en kjæreste. De skrur ikke av leteren inni seg, selv om de egentlig har funnet en kandidat.

Hvis man aldri slutter å lete, får man heller aldri gitt noen en ordentlig sjanse.

- Det er viktig å stenge av og gjøre seg utilgjengelig når man dater noen, og det innebærer å stenge andre ute, sier psykolog Catrin Sagen.

Tør ikke være sårbare

Psykolog Sagen innrømmer at hun er litt bekymret for dagens single.

- Jeg bekymrer meg over trenden for at man skal være så uberørt. At man ikke skal investere noe i relasjonen før man er helt sikker. Mange er så redde for å bli såret, eller så kjenner de på en presasjonsangst som gjør det vanskelig å skulle åpne seg for noen, sier Sagen.

Sagen forstår at mange ønsker å beskytte seg selv på et, tidvis relativt brutalt, datingmarked. Men dess upåvirket og uberørt man «lykkes» i å være, dess mer utfordrende blir det å bygge et grunnlag for et godt parforhold.

Dette har hun også snakket med i podkasten «Kjærlighetspodden», som hun har sammen med psykolog Sissel Gran.

- Man skal være veldig kul og tilbakelent. «Dette betyr ingenting for meg, det spiller ingen rolle om han sender et signal eller ikke. Jeg har så mye annet i livet mitt som er så viktig, jeg.», sier Gran, og fortsatte:

- Det er jo det motsatte av hva man må gjøre hvis man vil ha en kjæreste! Dette er helt feil. Det er jo ikke noe rart at dere ikke finner noen!

Tips til single

Helen Fisher, en amerikanske sosialantropologen som har studert kjærlighet i 40 år, har følgende råd til de som ønsker seg en kjæreste:

- Studier av hjernen viser at vi mennesker i gjennomsnitt bare greier å forholde oss til maks ni valgmuligheter. Etter at du har fått ni ulike kandidater presentert, bør du velge én å bli bedre kjent med. Hjernen får helt «overload» av flere enn ni valgmuligheter, sier Fisher til Nettavisen.

Kjærlighetseksperten råder oss derfor til å stoppe opp etter maks ni ulike dates. Så velger man seg en eller to av dem, og inviterer på flere dates.

- Gjør ulike ting sammen og bli bedre kjent. Hjernen er bygd til å si nei, til å finne ut hva som er galt med andre mennesker. Drit i at han har stygge sko eller at hun snakker litt rart. Bli kjent med den andre personen, gi vedkommende en sjanse, sier Fisher, og legger til:

- Husk, over femti prosent av etablerte par sier de ikke opplevde noen særlig kjemi på første date, og heller ikke spesielt mye på andre date. Det kan ta tid før det oppstår.

Psykolog Per-Magnus Thompson har tidligere kommet med følgende råd til single som går fra date til date - uten å finne en kjæreste:

Forsøk å gå litt i dybden når dere snakker sammen. Kjemi kan nemlig fremprovoseres, og for mange oppstår kjemi først når man senker «guarden», tør å slippe den andre litt inn og åpner seg om noe som betyr noe for deg.

- Vi mennesker er «suckers» for alt som er ekte, så med en gang vi ser noe som er mer menneskelig enn perfekt så får vi gjerne en slags godhet for det. Hvis noen forteller om noe som er litt sårbart, flaut eller vanskelig, så vekker det en omsorg i oss. Dette kan også utløse romantiske følelser, som igjen gir en følelse av at man har kjemi, har Thompson tidligere sagt til Nettavisen.