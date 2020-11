Det er mørkt ute. Det er mørkt i glasset. Dette gjør meg lys til sinns.

Dette er en kommentar. Det er skribentens meninger som kommer til uttrykk.

Nøgne Ø har lenge hatt God Jul i sitt sortiment.

Et glimrende øl der oppskriften tidligere ble justert fra år til år, selv etter at den fikk 7 på terningen i Dagbladet. Nå er de imidlertid så fornøyde med denne at oppskriften forblir den samme fremover. De prøver heller å toppe den nevnte suksessen med sin Ekstra God Jul. Noe som ut fra min gane fort kan gå godt.

Nøgne Ø, Ekstra God Jul

Ølet er brygget uten kunstige tilsetninger, om en da ikke regner demerarasukker som kunstig. Med andre ord; vann, maltet bygg, maltet hvete, humle, belgisk gjær og det nevnte sukkeret.

Svart som midnatt på vintersolverv, toppet med et finslig lysebrunt skum.

Her strømmer det på med dufter: lakris, skorpe av grovbrød, fiken, dadler, karamell, lett vanilje og en belgisk gjær som prøver å komme frem blant alle de mer plasskrevende duftene. Det samme gjelder alkoholen. Den er der, men får ikke lov til å ta stort med plass.

Smaken står ikke tilbake for duften. Her er mye av alt, og mye kos, som smelter vakkert sammen til en helhet.

Sjokolade, lakris, malt, mandler, mørk sirup og et lite alkoholstikk i det den går over i en laaaang behagelig ettersmak med fokus rundt sjokolade og myk lakris.

Enkelte kan nok finne denne i søteste laget, men husk da at forskjellige øl passer til forskjellige anledninger. Denne passer best for lange mørke kvelder, men prøv den til julekakene - og ikke minst bløtkake.

Personlig har jeg pådratt meg et problem.

Det finnes nå alt for mange øl jeg ønsker å sette meg ned med etter at juletreet er ferdig pyntet dagen før dagen.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 12269205

ABV: 13,5%

Volum: 0,5

Pris: 99,00

Literpris: 198,-

