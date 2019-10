Kirsti Bakken Kristiansen er født og oppvokst på Gjøvik. Der har hun dukka ned i en folkemusikkskatt som er ganske så ukjent også for sjøl de mest ihuga. Det skal hun ha all mulig slags takk for.

Kirsti Bakken Kristiansen (34) kjenner noen fra duoen Fivil, men denne gangen er det hennes solodebut - og det kun ikledd sin stemme - vi får gleden av å møte. I flere år har hun gått i dybden når det gjelder lokal folkemusikk som blant annet hennes foreldre sang for henne da hun var barn. For både folkemusikkentusiaster og andre er folkemusikken fra flatbygdene rundt Gjøvik og Vardal ikke veldig kjent og det er nok ei grunn til at det er så viktig at Bakken Kristiansen tar vare på den. Mange har nok ei forestilling om at folkemusikktradisjonen hører hjemme i Setesdalen eller andre ganske grisgrendte strøk. Noe rett er det nok i det, men den som leiter ville finne en rik skatt mange andre steder også. Det er altså akkurat det Bakken Kristiansen har gjort og spesielt har hun funnet flott materiale hos samleren Agmund Hole. Dessuten har Bakken Kristiansen tatt seg den frihet å hente enkelte vers fra andre sanger for å skape helhet i sanger der det mangla noe. De 17 sangene hun tolker for oss - på dialekt og vel så det - er alle historier som har blitt fortalt gjennom generasjoner og som forteller oss mye om hvordan våre forfedre på flatbygdene hadde det og hva de var opptatt av mange hundre år tilbake. Det er både spennende og interessant og viktig for oss og framtidige generasjoner. Bakken Kristiansen synger med strålende diksjon og med ei varm stemme med masse utstråling. Hun tar vare på og viderebringer tradisjonen og greier seg utmerket mutters aleine og nok en gang skal hun ha all mulig slags ære for den viktige jobben hun har påtatt seg. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Kirsti Bakken Kristiansen Linden NORCD/Musikkoperatørene