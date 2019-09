Ekteskapsforvirring etter Agnes Kittelsen fødte datteren

Skuespiller Agnes Kittelsen og den svenske musikeren Lars Winnerbäck har vært gift siden 2016, men da de fikk sitt første barn sammen oppsto det forvirring.

Paret giftet seg i all hemmelighet i Stockholm for tre år siden, men da de fikk en datter sammen 7. mars i år, oppdaget de noe nytt:

Ekteskapet ble aldri registrert i Norge.

Det fortalte Winnerbäck i det svenske tv-programmet «Luuk & Hallberg» i helga.

- Jeg er veldig lykkelig gift med henne, men hun er derimot ikke gift med meg om man skal være vanskelig. Vi fikk barn i mars, en datter. Da ble det oppdaget, eller det viste seg, at det ikke er registrert i Norge at Agnes er gift, fortalte han i programmet, skriver svenske Expressen.

Staten har gitt datteren navn

Registreringen av ekteskapet deres har med andre ord uteblitt i Norge, og dette skapte altså problemer etter fødselen. Kittelsen står nemlig oppført som eneste foresatte i fødselsattesten. Og uten at far blir oppført i fødselsattesten, får de ikke gitt datteren et navn.

- Nå har den norske staten gitt datteren vår et navn. For det gjør de etter et halvt år om de ikke har fått registrert det. Vi har prøvd mange ganger, men det er ikke gått gjennom. Så nå heter datteren vår Pike Kittelsen, forteller han i programmet.

Winnerbäck hevder at de har forsøkt å oppsøke Skattemyndighetene mange ganger, og blitt forsikret om at alt er løst, farskapet er registrert og de får gitt datteren et navn. Likevel skal de ha fortsatt å få brev om at han ikke er registrert som far ennå.

Expressen skriver at den norske stat skal ha stilt spørsmål om hvorfor han ikke har et norsk personnummer, noe den svenske artisten synes er en urimelig grunn til alt styret om navn- og ekteskapsregistrering.

Winnerbäck sier imidlertid at til slutt skal det ordne seg, og at de skal få registrert både en far og et navn til datteren.

Aktuell i ny serie

Agnes Kittelsen er ikke bare relativt nybakt mor, men hun er også aktuell i den nye NRK-serien «Exit».

Serien hadde premiere 27. september, og det er fire menn fra den norske finanseliten som har hovedrollene. Agnes Kittelsen er frustrert som faen som finansfrue. Jon Øigaarden er en hyperaktiv, motbydelig og helgjennomjævlig kødd, mens svenske Simon J. Berger er en slik fyr du får lyst til å gi et nærmere bekjentskap med knyttneven.

Pål Sverre Hagen stjeler oppmerksomheten i scenene sine som finansfyren William og Tobias Santelmann er sjokkerende troverdig.

På utsiden er dette folkene vi alle vil bli. De vi drømmer om å kunne være i skoene til, i noen sporadiske flytende sekunder. Så vellykkede at utsikten fra takterrassene deres er som dugg på våre våte drømmers morgenbrød. For sex er det selvfølgelig mye av. Sammen med kokain. Penger. Faenskap.

Nettavisen har sett serien, og historiene er langt over det mange vil definere som sine moralske grenser, skrev Nettavisen samme dag som premieren.

En mann steriliserer seg bak konens rygg mens de prøver å få barn. En annen mann skjærer av øret på en prostituert med en kjøkkenkniv under en vill sex-scene hvor han springer rundt med ereksjon.