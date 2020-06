I ukas episode av Serieguiden er det blant annet El Presidente og FIFA-skandalen som er i fokus.

El Presidente tar et dypdykk inn i hva som egentlig skjedde under FIFA-skandalen i 2015, og i Little Fires Everywhere er Reese Witherspoon tilbake som snobbete forstadsfrue.

Hør alt om disse seriene i ukas episode av Serieguiden ved å klikke på spilleren over, eller ved å trykke her hvor du også finner tidligere episoder.

El Presidente er for deg som liker fotball, men også for deg som liker historier om korrupsjon og skandaler.

PS! Du finner også Serieguiden i Spotify eller Apple podcasts.