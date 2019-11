Elbil? Kanskje er dette et smartere alternativ

Men i Norge er det ett stort problem ...

Hydrogen som drivstoff kan være et godt og viktig supplement til elbiler i tiden framover. Derfor jobber flere av de store produsentene med denne teknologien, parallelt med utviklingen av elbiler.

Toyota er en av aktørene som har vært langt framme her. De har kunnet tilby hydrogenbiler i Norge i flere år allerede.

Problemet her til lands har vært å få fylt hydrogen. Det finnes knapt stasjoner her hjemme hvor hydrogen er tilgjengelig. Salget blir deretter. For hvem kjøper en bil man ikke får brukt?

Men verden er mer enn Norge. Toyota ledet an med introduksjonen av hydrogendrevne Mirai i 2014.

Nå tar de nullutslipps brenselcelleteknologi i biler til et nytt nivå med andre generasjon Mirai, som debuterte på årets Tokyo Motor Show.

Det utvendige designet på nye Mirai minner om storbilen Toyota Camry:

Kommer i 2020

Dagens Mirai er en bil som er teknologisk langt fremme, men likevel praktisk med en rekkevidde på rundt 500 kilometer. Enkel fylling av tanken på få minutter og utslipp bestående ene og alene av rent vann.

Siden lanseringen har rundt 10.000 enheter blitt solgt, mens Toyota aktivt har støttet oppunder hydrogen-infrastruktur i nøkkelmarkeder verden over.

Nye Mirai planlegges lansert i 2020, i første omgang i Japan, Nord-Amerika og Europa. Den er ikke bare en nullutslippsbil, den skal også være et bevis på at denne teknologien ikke er til hinder for å lage biler som både er engasjerende å kjøre – og å se på.

Mener dette er mye smartere enn vanlig elbil

Den innvendige plassen i Toyota Mirai er god og bilen tilbys denne gang som femseter:

Bygget for ulike drivlinjer

Interiøret er utformet som et enkelt, moderne rom, med en varm, komfortabel atmosfære som skal bidra til følelsen av at dette er en bil som er givende å kjøre og reise med.

Nøkkelelementer inkluderer en 12,3-tommers skjerm og et instrumentpanel som omslutter sjåføren. Plattformen og plassutnyttelsen legger til rette for fem seter. Dagens modell har fire seter.

En av hovedfordelene med å bygge nye Mirai på Toyotas nye plattform, som ble konstruert for ulike drivlinjer, inkludert brenselcelle, var friheten det ga til å utforme en mer tilpasset design. Plattformen gir også nye Mirai et stivere chassis og lavere tyngdepunkt, med bedre kjøreegenskaper som resultat.

I tillegg til å gi lengre rekkevidde, gir forbedringene til brenselcelle-drivverket en lineær, jevn respons og en komfortabel kjøreopplevelse. Kjøreegenskapene er smidige på svingete veier mens de på motorveien gir en følelse av nok kraft, uansett hastighet, skriver Toyota i en pressemelding.

