Elever testet 16 kebabplasser i Oslo - her er vinneren

Elever ved Elvebakken videregående skole i Oslo har testet 16 kebabplasser i byen. Her kan du sjekke hvor elevene mener du bør dra for å spise Oslos beste kebab.

Vi nordmenn elsker kebab, i alle fall mange av oss. Nå har elever på Elvebakken videregående skole testet kebabene du får kjøpt i Oslo.

- I disse rangeringene blir kebabene bedømt som vanlig restaurantmat. Alle stedene er blitt bedømt ut ifra fem forskjellige kriterier og gitt en score mellom én og seks, sier Adam Fedorcsak, en av elevene ved Elvebakken videregående, til Nettavisen.

Vurderte etter flere kriterier

Femten elever var med på testene, som ble gjennomført mellom oktober 2018 og april 2019. Fedorcsak og hans medansvarlig Even Ydstie Johnsen gikk da andre året på videregående.

Under testene noterte elevene hvordan de mente kebabene på de ulike stedene smakte. De rangerte kebabene fra én til seks, der seks var best, etter følgende kriterier: Saus, kjøtt, pita, service/lokale og verdi for pengene.

- Deretter tok vi gjennomsnittet og ga alle kriteriene en verdi ved å runde opp eller ned tallene vi fikk. Til slutt regnet vi ut totalscore for hvert sted ved å ta gjennomsnittet av scoren fra de individuelle vurderingene, forklarer han.

Ferorcsak forteller at de ikke informerte kebabstedene om testen på forhånd. Etter smakstesten var gjennomført, opplyste de om testen.

Fikk 25.000 kroner i støtte

Det som imidlertid kom veldig overraskende på guttene, var at de fikk 25.000 kroner i støtte for å teste ut flere kebabplasser i Oslo.

Pengene fikk de gjennom Frifond, som er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Stortinget har bestemt at overskuddet til Norsk Tipping skal deles ut til samfunnsnyttige formål, som for eksempel idretten og frivilligheten, skriver Frifond på sine nettsider.

KEBAB: Det finnes veldig mange kebab-plasser rundt om i verden, og i Oslo har elever ved Elvebakken videregående skole testet 16 ulike kebab-plasser. Adam Fedorcsak (bildet) er én av dem. Illustrasjonsfoto av kebab. Foto: Privat/ Peter Steffen/AP (NTB scanpix)

Nedenfor kan du se vurderingene til elevene, og resultatet av testen:

Vinneren: The Corner

Alt i alt er The Corner et ekstremt solid gatekjøkken, og havner definitivt på toppen av listen. Kjøttet holder høy kvalitet, sausen er utmerket og man får også tilbud om en hvitløkssaus i tillegg til vanlig saus. Personalet skuffer heller ikke, og det er greit med sitteplasser inne. For å toppe det hele er den hjemmelagede pitaen helt fantastisk. Det er virkelig ingen andre steder i Oslo der du får en så god kebab til kun 80 kroner, og nettopp derfor topper The Corner vår kebabliste.

Saus: 5

Kjøtt: 5

Pita: 6

Service/lokale: 6

Verdi for pengene: 6

Totalt: 5,6 av 6

Alt i alt er The Corner et ekstremt solid gatekjøkken, og havner definitivt på toppen av listen.

Tåsen Cafebar:

Tåsen Cafebar tilbyr uten tvil en av de beste kebabene i Oslo. Smaksmessig er den nok kanskje på topp, men prisen kan bli litt mye. 115 kroner for en kebab er litt i det dyreste laget, men hvis du har råd er dette absolutt å anbefale.

Selv om kjøttet kan være litt tørt har det likevel en veldig god smak, og blir sterkt løftet av sausen. Sausen, sammen med pitaen, er det som virkelig skinner i dette måltidet. Den hjemmelagede pitaen er eksepsjonell, og kombinert med sausen, som det for øvrig var akkurat riktig mengde av, er den uslåelig.

Saus: 6

Kjøtt: 5

Pita: 6

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 5

Totalt: 5,4 av 6

La Cetta:

La Cetta definitivt et sted verdt å besøke. Vinterstid kan det være litt utfordrende med sitteplasser, men vi vil likevel si at det er verdt det. Kjøttet holder svært høy kvalitet, og heves ytterligere av de andre ingrediensene. Sausen fungerte også ganske godt, men kunne vært bedre fordelt.

Mengden mat kan imidlertid kritiseres noe, men så snart man setter tenna i pitaen føler man likevel at det er verdt det med god margin. En kebab her vil sette deg tilbake 70 kroner, men dette er en liten pris å betale for hva vi mener er Oslos beste pita.

Saus: 4

Kjøtt: 6

Pita: 6

Service/lokale: 4

Verdi for pengene: 6

Totalt: 5,2 av 6

San Remo:

San Remo er virkelig noe for seg selv. Lokalet og de ansatte er hyggelige og innbydende, og selve maten er også i særklasse. Kebabkjøttet er noe av det beste man finner. Det er grillet til perfeksjon, og resulterer i en eksplosiv smak når man biter i det. Sausen er noe spesiell, da den til tider kan ha en litt syrlig smak, men dette påvirker heldigvis ikke totalinntrykket altfor mye.

Her er det med god margin shis-kebaben som er best, og vi anbefaler å bestille denne. For de aller fleste kan imidlertid prisen være litt stiv, spesielt da porsjonene er noe små. Alt i alt er det uansett et sted verdt å besøke.

Saus: 4

Kjøtt: 6

Rull: 5

Service/lokale: 6

Verdi for pengene: 4

Totalt: 5 av 6

Balkan:

Totalinntrykket fra Balkan er ganske godt. Maten holder en rimelig høy kvalitet, og det er spesielt kjøttet som står ut som noe spesielt. Det er imidlertid en relativt stor hake som er vanskelig å overse, og det er nemlig prisen.

105 kroner for en kebab er absolutt ikke billig sammenliknet med andre steder. Pitaen er imidlertid hjemmelaget. Den har en svært god smak, og selv om det for enkelte kan bli litt mye ”brød” er den definitivt noe eget.

Saus: 5

Kjøtt: 6

Pita: 5

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 4

Totalt: 5 av 6

Kebabbiten:

Alt i alt er Kebabbiten, etter vår mening, sterkt undervurdert. Fra utsiden ser det kanskje ikke ut som mye, men neste gang du befinner deg i nærheten av Carl Berners plass er det definitivt verdt et besøk.

Kjøttet er helt ekstraordinært med en veldig interessant krydring, og resten av kebaben skuffer heller ikke. Selve rullen var dessverre noe seig. Lokalet har mange sitteplasser, og er nylig renovert.

Om det er noe å klage på kan man trekke frem blant annet prisen, men 80 kroner for en biffkebab i rull er ikke så ille, selv om porsjonene kunne vært noe større.

Saus: 5

Kjøtt: 6

Rull: 3

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 5

Totalt: 4,8 av 5

STORE FORSKJELLER: Det var store forskjeller på hvordan maten på de ulike kebabplassene i Oslo smakte, ifølge elevene ved Elvebakken videregående skole. Illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Samson/AFP (NTB scanpix)

C’est la Bab:

C’est la Bab tilbyr en virkelig unik kebabopplevelse. Her kan du få alt fra grillet tunfisk til entrecote i kebab-format. Det er nærmest umulig å sammenlikne maten på C’est la Bab med det vi ser på som ”tradisjonell kebab”, men stedet var såpass eksperimentelt at vi bestemte oss for å ta det med på listen.

Hvis du har lyst til å spise kebab på første date er dette et av de få stedene det faktisk er akseptabelt å dra uten at noen hever så mye som et øyenbryn. Jevnt over er maten god, og råvarene er av ypperlig kvalitet. Det er selvfølgelig store variasjoner ut ifra hvilket av de mange alternativene man velger, men for oss var det nok lammespydene som falt best i smak, men bare så vidt.

Rullen kan nok kritiseres noe, da den var seig og litt daff. Sausen var veldig varierende, men man merket virkelig at alle var skreddersydd til hovedkomponenten i den gitte kebaben og komplementerte den godt.

Saus: 5

Kjøtt: 6

Rull: 3

Service/lokale: 6

Verdi for pengene: 3

Totalt: 4,6 av 6

Dronningens Kebab:

Dronningens kebab et flott sted å spise når sommeren kommer, men lokalet er ekstremt lite noe som tilsier at man må sitte ute. Kebaben holder jevnt over høyt nivå med en ny vri på saus og salsa som passer veldig bra sammen.

Størrelsene på kebabene er ikke særlig mye å skryte av, så man må nok regne med å punge ut for en større porsjon enn det man er vant med.

Saus: 6

Kjøtt: 5

Pita: 5

Service/lokale: 3

Verdi for pengene: 4

Totalt: 4,6 av 6

Grytelokket:

Grytelokket er kanskje ikke det beste gatekjøkkenet når det kommer til smak, men mengden mat man får for pengene er nesten imponerende. Kebaben litt over middels, uten at noen komponenter stikker veldig mye ut.

Servicen veier imidlertid litt opp for dette, og lokalet er koselig, selv med få sitteplasser. Her holder det i utgangspunktet å bestille en medium stor kebab til kun 65 kr, og du burde bli ganske mett.

Saus: 4

Kjøtt: 4

Pita: 4

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 5

Totalt: 4,4 av 6

Ekte Istanbul kebab avd. Grønland:

Ekte Istanbul kebab er på ingen måte noen vanlig kebabsjappe, og har et langt sterkere restaurantpreg. Dette er kanskje ikke et sted du drar med vennegjengen for å slenge i deg noen raske kalorier, men nærmer seg nok mer et sted du kan dra med familien.

Det er absolutt ikke dårlig mat, men heller ikke det man forventer fra et klassisk gatekjøkken, her får du ikke ”bab”, men kebab. Prisen reflekterer også restaurant-viben. På samme måte som C’est la Bab blir det litt feil å sammenlikne dette direkte med de andre kebabstedene på listen, men vi mener allikevel det fortjener sin plass her.

Maten er nokså god, og kjøttet er det som står ut som best. Man kan smake kvaliteten. Sausen faller dessverre litt kort, da den nærmest var fraværende fra kebabene vi fikk.

Saus: 2

Kjøtt: 5

Pita: 5

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 3

Totalt: 4 av 6

Bislett Kebab House:

Alt i alt er BKH veldig standard. Fordelen er at du alltid vet hvordan kvaliteten på kebaben er, ulempen er at den ikke nødvendigvis er særlig høy. Maten er helt grei, men sausen er det eneste som står frem som bra.

Hadde det ikke vært for den brutale prisøkningen de siste årene hadde nok BKH fortsatt hatt en god plassering, men som det står nå får du rett og slett ikke så mye igjen for pengene dine. Hele opplevelsen kan egentlig oppsummeres som OK, og tross den enorme populariteten de har fått de siste årene fortsetter kvaliteten bare å falle.

Saus: 5

Kjøtt: 4

Pita: 3

Service/lokale: 4

Verdi for pengene: 3

Totalt: 3,8 av 6

Mediterranean Grill:

Mediterranean Grill havner midt på treet. Servicen er god, men maten lever ikke opp til forventningene. Den er ikke direkte dårlig, men når det gjelder verdi for pengene skårer gatekjøkkenet særdeles lavt. 79 kroner for en kebab trenger ikke være så altfor mye, men med disse porsjonene og den lave kvaliteten er det nesten uakseptabelt.

Sausen er helt grei, men kjøttet er rimelig tørt, så det skulle egentlig vært mer saus for å motvirke dette. Pitaen er heller ikke mye å skryte av. Ikke overraskende er den fabrikkprodusert, og smaken er sterkt preget av dette.

Saus: 4

Kjøtt: 3

Pita: 3

Service/lokale: 5

Verdi for pengene: 2

Totalt: 3,4 av 6

Carmel Grill:

For å oppsummere har ikke Carmel Grill så mye å by på. De prøver seg på en ny vri med kebabsausen, noe som er spenstig men dessverre ikke fungerte godt med de andre ingrediensene. Betjeningen er ikke særlig imøtekommende, og prisen er altfor høy til å rettferdiggjøre produktet man får.

Ved å dra til Carmel Grill gambler man litt med hva man bruker pengene på. Noen ganger vil man ha flaks og få et godt produkt, men altfor ofte vil man ende opp med å trekke det korteste strået. Pitaen er spesielt skuffende. Den klarte imponerende nok å være både tørr og slapp samtidig, alt ettersom hvor sausen hadde kommet til mest.

Saus: 3

Kjøtt: 5

Pita: 1

Service/lokale: 4

Verdi for pengene: 2

Totalt: 3 av 6

Parthenon Pizza & Grillbar:

Parthenon var dessverre en ganske stor skuffelse. Selv om lokalet ser rimelig fint ut, gjør definitivt ikke kebaben det. Kjøttet har en merkelig konsistens, og ingen nevneverdig smak. Sausen hever opplevelsen noe, men man blir fort skutt ned igjen når man begynner å spise pitaen.

Utallige andre steder i Oslo serverer et langt bedre produkt til en lavere pris.

Saus: 3

Kjøtt: 2

Pita: 2

Service/lokale: 4

Verdi for pengene: 2

Totalt: 2,6 av 6

New Beirut kebab:

New Beirut kebab er virkelig ikke å anbefale. Lokalet og betjeningen er akseptabel, men langt ifra optimal. Selv om stedet virker litt falleferdig er det maten som er det virkelige problemet.

Det meste av kebaben kan egentlig oppsummeres som «smakløse kalorier som gir deg en dårlig følelse i ettertid». Det eneste positive med stedet er den lave prisen, men når det kommer til stykket er det kanskje bedre å være sulten enn å spise hos Beirut.

Saus: 3

Kjøtt: 1

Pita: 1

Service/lokale: 2

Verdi for pengene: 2

Totalt: 1,8 av 6

Kebab Zone:

Du gjør både lommeboken og smaksløkene dine en enorm tjeneste ved å holde deg langt unna Kebab Zone. Maten holder svært lav kvalitet, og prisen er ekstremt høy i forhold til produktet som selges. Sausen er allikevel det største problemet.

Den søte smaken er svært kvalmende, og hører absolutt ikke hjemme på en kebab. Det er generelt sett svært lite positivt å si om dette gatekjøkkenet, annet enn at personalet er litt imøtekommende.

Saus: 1

Kjøtt: 3

Pita: 1

Service/lokale: 2

Verdi for pengene: 1

Totalt: 1,6 av 6