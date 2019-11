Elisabeth «Bettan» Andreassen med kjæresteavsløring: - Jeg fant ham på Tinder

Elisabeth Andreassen avslører hvordan hun fant sin nye kjæreste.

To og et halvt år etter at den folkekjære artisten Elisabeth Andreassen (61) opplevde å miste ektemannen Tor Andreassen, avslørte hun overfor Se og Hør at hun hadde fått seg en ny kjæreste.

- Ja, vi har det veldig fint sammen, sa hun om sin utkårede Øysten Sørum (60) til bladet i desember i fjor.

I kveld gjester Andreassen sofaen til Helene Olafsen og Stian Blipp i talkshowet «Senkveld» på TV 2. Der avslører hun hvordan hun møtte den 60 år gamle entreprenøren som driver et sikkerhetsselskap innenfor jernbane.

Møttes på Tinder

Det er i et intervju sammen med artist Marion Ravn, at Andreassen avslører at hun møtte kjæresten gjennom Tinder.

- Jeg fikk et tips av en venninne om at det var på tide å komme seg på Tinder, forteller hun til full latter fra salen.

Videre avslører Andreassen at hun først ikke visste hva Tinder var, men at hun straks ble interessert i å prøve.

«Senkveld» sendes på TV 2 fredag klokken 22:15.

«SENKVELD»: Fredag kveld gjester Elisabeth Andreassen «Senkveld» på TV 2, sammen med blant andre Marion Ravn og Isac Elliot. Foto: TV 2

Gift i 22 år

Det var som nevnt i 2016 at Andreassen opplevde å miste ektemannen Tore Andreassen, etter over 22 år som ektepar.

Duoen møtte hverandre for første gang i 1992, før de giftet seg i 1994. Sammen fikk de to barn, Anna (24) og Nora Andreassen (22).

Tapet av ektemannen tok Andreassen svært tungt, og sorgen ble ikke noe lettere da hun opplevde å miste begge foreldrene sine kort tid etter.

Til «God morgen Norge» i oktober i fjor snakket hun ut om den tøffe tiden.

– Jeg har en slags overlevelsesmentalitet og styrke. Så jeg tror jeg har klart meg litt på grunn av det, og at man er ærlig og snakker med hverandre. At man prøver å stå opp om morgenen, setter på kaffe, henter avisen og starter dagen. Og at vi tre har det så fint sammen. Dette skal gå bra, sa hun den gang.