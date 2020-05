Ellen Arnstads sønn er død

Sønnen Joachim ble bare 26 år gammel.

- Da la vår elskede sønn, Joachim, ut på sin siste reise i natt. Det ble et annerledes liv. Du var tapper til det siste, men sykdommen gjorde at kroppen din ikke maktet mer, er noe av det hun skriver i et langt Facebook-innlegg, torsdag kveld.

Arnstad har i en årrekke hatt flere lederstillinger i norsk media. I mange år var hun sjefsredaktør for Se og Hør, og hun har også vært konsernleder i Aller Media. Allerede som 27-åring ble hun redaktør for kvinnemagasinet Henne.

Allerede da Joachim var fem år gammel, fikk Ellen Arnstad og ektemannen Stein Støa (66) beskjed om at sønnen deres gradvis ville miste alle sanser og fysiske funksjoner, og få et kort liv.

- Vi bestemte oss for å nyte de årene vi fikk til alt ville bli vanskeligere, fortalte Arnstad til Aftenposten i et intervju for tre år siden.

MED FAMILIEN: Ellen Arnstad deltok i «Skal vi danse» i 2009, og er her hun med hele familien. Joachim er nummer to fra høyre. Foto: Jon-Michael Josefsen (Scanpix)

Ble koronasmittet

Det var i 2001 Joachim fikk påvist en sjelden, genetisk sykdom som bare forverret seg gjennom årene. Sønnen skal også ha fått påvist koronasmitte for noen uker siden, noe Arnstad var åpen om på Facebook.

- Vår kjære og sårbare Joachim fikk påvist Covid-19 for to uker siden. Han har vært isolert på rommet sitt på Grefsenkollen Bolig- og avlastning med fantastiske hjelpere døgnet rundt. Takk til englene på gulvet! Vi gir ikke opp håpet! Du fikser dette, gutten min! skrev hun i innlegget som ble lagt ut i starten av mai.

Sønnen Joachim hadde også siden 2011 bodd på Grefsenkollen Bolig- og avlastningshem, ifølge Dagbladet.

Sluttet på dagen

Ellen Arnstad har i mange år vært åpen om sønnens sykdom, men det vakte oppsikt da hun sluttet på dagen i Se og Hør for tre år siden. Da verserte det rykter om en maktkamp i Aller Media, men grunnen til at hun sluttet var for å passe på sønnen Joachim som på det tidspunktet var 23 år gammel.

Den dagen Arnstad plutselig sluttet i jobben, lå han på intensivavdelingen på Ullevål sykehus med sin fjerde lungebetennelse på kort tid, og det var usikkert om han ville overleve.

- Det var viktig for meg å dra fort hjem, rett og slett, sa hun.

54-åringen skrev også en bok i 2018 med tittelen «Alt du ikke ser. Livet med Joachim», hvor hun åpenhjertig forteller om at livet med Joachim ikke ville bli langt, ifølge VG.