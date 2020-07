Talkshowdronningen beklager overfor sine ansatte.

Talkshowdronningen Ellen DeGeneres (62) fremstår som både hyggelig og gavmild på tv-skjermen, men den siste tiden har flere derimot hevdet det motsatte.

Blant annet har flere tidligere ansatte fortalt om uhyggelige opplevelser med 62-åringen, og tidligere denne måneden sto ti tidligere ansatte frem og påsto at de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler, skriver nettstedet Buzzfeed News.

Tidligere denne uken ble det kjent at mediekonsernet WarnerMedia har satt i gang en intern granskning av arbeidsmiljøet på «The Ellen Show», og at de har hyret inn en ekstern konsulent som skal intervjue nåværende og tidligere ansatte om deres erfaringer ved arbeidsplassen.

Nå snakker også Ellen DeGeneres selv for første gang om anklagene, skriver UsWeekly.

– Jeg er skuffet

Torsdag sendte talkshow-verten et brev til alle sine ansatte og beklaget. I brevet skrev hun blant annet:

«Fra dag én av showet vårt, fortalte jeg alle at «The Ellen Show» skulle være et sted for lykke - der ingen ville heve stemmen og alle skulle behandles med respekt. Noe har åpenbart forandret seg, og jeg er skuffet over at dette ikke har vært tilfellet. Og for det beklager jeg. Alle som kjenner meg vet at dette er det motsatte av det jeg ønsker for showet vårt».

Videre legger hun til at hun selv med tiden ikke klarte å ha oversikt over alt som har foregått internt ettersom produksjonen bare vokste, og at hun derfor stolte på at andre gjorde denne jobben - noe som «åpenbart ikke er blitt gjort».

I tillegg hevder hun mennesker som jobber med og for henne og snakker på vegne av henne ikke får frem hvem hun egentlig er som menneske, og at det må ta slutt.

«Som noen som ble dømt og nesten mistet alt bare for å være den jeg er, forstår jeg og har dyp medfølelse for de som blir sett på annerledes eller behandlet urettferdig, ulikt - eller verre, tilsidesatt. Å tenke at noen av dere har følt det slik er forferdelig for meg», skriver hun i brevet til sine ansatte.

Lover bedring

DeGeneres er tydelig på at noe som dette ikke skal skje igjen, og lover å rette opp i feilene fremover.

Hun oppfordrer alle til å være mer klar over hvordan ord og handlinger kan påvirke andre, og er glad for at både nåværende og tidligere ansatte har stått på kravene og tatt opp problemene de har følt på. Samtidig lover hun å pushe både seg selv og alle andre rundt seg til å «lære og vokse».

DeGeneres har som nevnt fått flere anklager kastet mot seg den siste tiden, der flere hevder hun ikke er noe hyggelig å jobbe med. Også YouTuberen Nikkie de Jager (26), kjent som NikkieTutuorials, har snakket offentlig om sitt møte med talkshowverten som gjest på «The Ellen Show» - der opplevelsen ikke var helt som hun hadde sett for seg.

- Det er veldig hyggelig at du kom over og sa hei til meg. Det gjorde ikke hun, sa Nikkie de Jager under et intervju i hjemlandet Nederland, ifølge Buzzfeed.