Ellen DeGeneres får krass kritikk for å rangere ansattes barn

Ellen DeGeneres har fått mye kritikk for å være «mindre hyggelig» den siste tiden.

Talkshowdronningen Ellen DeGeneres (62) har de siste ukene måttet tåle mye kritikk, da det med jevne mellomrom har dukket opp påstander om at hun ikke er like hyggelig og gavmild i virkeligheten som hun fremstår på tv-skjermen.

Det hele startet, ifølge Mirror, med en Twitter-tråd startet av den relativt ukjente komikeren Kevin T. Porter, der han beskrev DeGeneres som et av de slemmeste menneskene han har møtt.

I tråden fulgte flere andre opp med historier om sine mindre hyggelige møter med DeGeneres, både tidligere ansatte og folk som har møtt henne i andre sammenhenger.

Deretter kom YouTube-stjernen Nikkie de Jager (26), kjent som Nikkie Tutorials, på banen - og fortalte at besøket på «The Ellen DeGeneres Show» ikke var særlig hyggelig.

Dette inspirerte så den tidligere sikkerhetsvakten Tom Majercak til å fortelle om sin oppfatning av 62-åringen overfor Fox News.

– Jeg ser en person som blir oppfattet som veldig opplyst, positiv og kul. Alle elsker henne, men det er virkelig ikke tilfellet når du møter henne personlig, var blant det han sa.

– Det er feil

DeGeneres sender for tiden talkshowet sitt hjemmefra grunnet den pågående koronapandemien. Hun fikk forrige måned kritikk for å omtale hjemmekarantene som «et fengsel», og nå reagerer tv-seerne nok en gang på et innslag.

I innslaget #EllenRateMyBaby, eller «Ellen, ranger barnet mitt» på norsk, viser 62-åringen frem bilder av kollegenes barn, og rangerer dem på en skala fra én til ti. Selv om hun er svært gavmild med karakterene, og rangerer dem alle over ti, synes flere det er upassende at hun i det hele tatt velger å kommentere noe så personlig som sine ansattes små barn.

Ifølge Mirror synes flere at rangeringene er upassende.

«Jeg har ikke barn, men jeg vet at foreldre blir fornærmet hvis du synes noe er galt med barna deres. De fortjener ikke å få barna sine rangert. Det er feil», lyder en av reaksjonene.

Les også: Hilary Duff kommenterer de vanvittige ryktene: – Motbydelig

Hevder ansatte fikk sparken

I tillegg er det flere som har fått med seg påstandene om at DeGeneres er «ubehagelig» og «slem», og synes det blir feil at hun bruker de ansatte i et humorinnslag på denne måten.

Nylig gikk det nemlig rykter om at DeGeneres' ansatte ikke vet når eller om de i det hele tatt vil få lønn nå som talkshowet sendes hjemmefra. Det har også blitt hevdet at flere av de ansatte fikk sparken da koronapandemien startet.

Les også Disse tre jentene tar Instagram med storm

«Mine ansatte har de nydeligste tilskuddene til familiene sine», skriver DeGeneres, hvorpå en Twitter-bruker spør:

«De nye ansatte eller de du dolket i ryggen?».

En annen lurer på om dette er de samme ansatte som fikk sparken da koronaviruset slo til, hvorpå en tredje spekulerer på om de ansatte ikke hadde noe annet valg enn å medvirke.

«Kan du se for deg å ha en fæl sjef som insisterer på å eksponere og rangere barna dine, og du må etterkomme kravet for å få mat på bordet?» lyder kommentaren.

Ellen DeGeneres har foreløpig ikke kommentert noe av kritikken hun har fått de siste ukene.