Elon Musk forvirret etter spørsmål om sønnen: – Unnskyld?

Elon Musks babynavn fortsetter å skape overskrifter

Da Elon Musk (49) og kjæresten Claire Elise Boucher (32), kjent under artistnavnet Grimes, fikk sitt første barn sammen i begynnelsen av mai, var det noe helt annet enn barnets ankomst som skapte overskrifter i verdenspressen.

Paret valgte nemlig å gi sønnen navnet X Æ A-12, der hver bokstav har en spesiell mening for foreldrene. På fødselsattesten er derimot navnet X AE A-XII, ettersom amerikansk lov ikke tillater spesialtegn eller tall i navnet.

Det uvanlige navnet har skapt mye forvirring, og også Musk og kjæresten har hatt ulike oppfatninger av hvordan det uttales. Nå tyder også mye på at Tesla-gründeren ikke bruker det uvanlige navnet til hverdags, skriver nettstedet UniLad.

I et ferskt intervju med Torque News husker han nemlig ikke hva sønnen heter.

– Høres ut som et passord



Under intervjuet får Musk, som fra før av har seks barn med ekskona Justine Musk (48), spørsmål fra reporteren om hvordan det går med X Æ A-12. Forvirret svarer 49-åringen:

– Unnskyld?

Etter å ha fått gjentatt spørsmålet bryter Musk ut i latter, åpenbart pinlig berørt over at han ikke husket sønnens navn.

– Åh, du mener sønnen min? Det høres jo ut som et passord, sier han før han svarer ordentlig på spørsmålet som ble stilt.

– Han har det bra, forsikrer syvbarnsfaren.

Mye navneforvirring



Musk og kjærestens valg av babynavn har som nevnt skapt mye forvirring. Blant annet har mange lurt på hva det betyr.

Grimes forklarte meningen bak navnet like etter at sønnen ble født. I et innlegg på Twitter skrev hun:

X representerer den ukjente variabelen.

Æ representerer både kjærlighet og kunstig intelligens.

A-12 representerer prototypen til parets favorittfly. Hun skrev SR-17, men mente antakelig SR-71, «Blackbird».



Også uttalen har forvirret flere, inkludert foreldrene selv. Musk har i senere tid fortalt at det uttales «ex-ash-ay-12», men basert på den nylige reaksjonen på navnet tyder mye på at Musk og kjæresten bruker et helt annet navn til vanlig.