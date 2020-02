Tesla-sjefen slapp danselåt på Spotify i natt.

Det er ikke bare elektriske kjøretøy og oppdagelsesferder til andre planeter som opptar mangemilliardæren Elon Musk om dagen. I natt slapp han sin første singel på Spotify, til blandede reaksjoner.

Låten, som har fått tittelen «Don't Doubt ur Vibe», er i EDM-sjangeren og det skal være Tesla-sjefen selv som er både låtskriver og vokalist.

Blandede reaksjoner

Mens de fleste av Musks følgere i sosiale medier lar seg begeistre av låten er internasjonale musikkanmeldere noe mer skeptiske til om dette blir en hit.

- Dette er en wannabe danselåt med budskapet om å ikke tvile på deg selv som på et eller annet vis klarer å tvile på seg selv, skriver anmelder Alexis Petridis i the Guardian.

Petridis sammenligner prosjektet med den fiktive Charles Foster Kanes forsøk på å støtte elskerinnens katastrofale operakarrière med millionene sine, i filmklassikeren «Citizen Kane».

– Rike menn har visst en viss tendens til å bomme når de forsøker seg på musikk.

Det vil ikke twitter høre noe av. «Århundrets låt», «neste nivå» og «min nye favorittartist» er blant de mer entusiastiske reaksjonene.

Gullkantet avtale

Elon Musk har likevel god grunn til å stole på seg selv i disse dager, for med en Tesla-aksje som har eksplodert i verdi de siste ukene ligger teknologi-gründeren an til å kunne ta ut milliardbeløp, takket være en gullkantet avtale han inngikk i 2018.

Gjennom opsjoner er nemlig Musk innvilget en rett til å kjøpe 1,69 millioner aksjer i Tesla til avtalte 350 dollar per aksje.

Det sentrale er om markedsverdien av Tesla i gjennomsnitt de neste seks månedene og minimum 30 dager på rad holder seg over 100 milliarder dollar. Da kan Musk kjøpe Tesla-aksjer til en verdi av 591 millioner dollar, over 5,4 milliarder kroner.

Tesla-aksjen handles nå i markedet til 640 dollar per aksje. Holder kursen seg på disse nivåene fremover, kan Tesla-sjefen snu seg rundt i markedet og selge de samme aksjene for 1082 millioner dollar. Det utgjør over 9,9 milliarder norske kroner.

Teoretisk gevinst er vanvittige 4,5 milliarder kroner.

