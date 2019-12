Else Kåss Furuseth om Ari Behn: - Han var enestående

Else Kåss Furuseth er i sorg over nyheten om Ari Behns bortgang.

Ari Behn (47) tok sitt eget liv første juledag, og etterlot mange i dyp sorg.

Etter nyheten ble kjent, har det haglet inn med kondolanser på sosiale medier.

Else Kåss Furuseth (39) har vært åpen om selvmord i familien. Både hennes mor og bror tok sitt eget liv, og Furuseth lagde en TV-serie om sorgen hun gikk gjennom.

- Ta vare på hverandre

Furuseth kjente også Ari Behn, og hedrer nå sin venn på Instagram:

- Ufattelig trist å høre om Aris selvmord. Som han selv hadde turt å omtale alle andre: Han var nettopp enestående fordi han var seg selv fullt ut, selvom han ikke alltid syntes det selv, skriver Furuseth.

Kåss Furuseth har for mange blitt et ansikt utad for pårørende etter selvmord, og har blant annet blitt tilidelt åpenhetsprisen for sitt arbeid og engasjement.

Nå oppfordrer hun til å ta vare på hverandre - samt å søke hjelp hvis man trenger det.

- Mine tanker går i dag først og fremst til Märtha Louise og døtrene hans, og resten av familien. Og hele flokken av alle oss andre som elsker han. Ta vare på hverandre. Nummeret til Hjelpetelefonen til Mental Helse er 116 123. Kirkens SOS er 22400040, skriver Kåss Furuseth.

- Tusen takk for at du ville være vennen min

Furuseth er en av mange norske kjendiser som har uttrykt sin sorg over Ari Behns bortgang.

Kjendisstylist Jan Thomas beskriver nyheten som «tung og altoppslukende uforståelig».

- Det er ikke mange dager siden jeg snakket med ham, og da planla vi flere ting vi skulle gjøre sammen på nyåret. Nå er jeg bare oppløst i tårer, skriver Jan Thomas på Instagram, og fortsetter:

- Det er ingen hemmelighet at Ari også hadde sine tyngre perioder, og det gjør denne dagen enda vondere. Å føle på motbakker i livet kan være en personlig og tung reise der man ofte isolerer seg. Det kunne virke som om Ari ville forsøke å komme seg gjennom dem, med tanke på fremtiden han snakket om. Jeg hadde kontakt med ham for bare noen uker siden. At det ble min siste kontakt med ham, er ubegripelig tungt å tenke på.

Jan Thomas avslutter innlegget med å takke Behn:

- Tusen takk for at du ville være vennen min, Ari. Jeg elsker deg.

Nære venner sier farvel

Moteskaparen Kjell Nordström var en av Ari Behns nære venner. Han er i dyp sorg etter nyheten om at Behn har gått bort.

VENNER: Ari Behn og Kjell Nordström avbildet sammen i 2004. Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX

- Ari var utrolig sjenerøs og inkluderende og ble veldig engasjert i medmenneskene sine. Han hadde den unike egenskapen å virkelig lytte på hva andre sa i diskusjoner, og kom alltid med reflekterte svar, sier Nordström til NRK.

Per Heimly, en av Behns beste kompiser, skriver at han er i bunnløs sorg. Heimly og Behn hadde en TV-serie sammen og har vært gode venner i mange år.

- Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

BESTEVENNER: Per Heimly og Ari Behn hadde en TV-serie sammen og har vært gode venner i mange år. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt var også en av Ari Behns nærmeste venner. Han har hatt flere utstillinger sammen med Behn.

På Instagram deler han sin kondolanse:

- Hvil i fred, kjære Ari, min venn. Vi hadde utstilling sammen i Trondheim i oktober. Du hadde et lys i deg, en urgammel glød, en sjelden varme. Nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror.

Forfatter Åsne Seierstad var også en god venn av Ari Behn, og deler sin kondolanse på Facebook:

- Vi tente et lys for deg i går kveld, Ari, på det mørkeste stedet på Gamleveien. Lei oss for at ingen av oss klarte å lyse opp i mørket du var i nå, i sorg over at du ikke lenger er blant oss, i smerte over at døtrene dine har mistet sin pappa. Men også i takknemlighet for å ha fått oppleve ditt vennskap, dine spillopper, dine samtaler og det lys du lot skinne over livene våre, skriver Seierstad.

- Betydde mye for svakere stilte

Venstre-politiker Abid Raja var ikke en nær venn av Ari Behn, men har valgt å hylle hans generøsitet.

- Forferdelig trist. Våre tanker går til familie, nære og kjære. Jeg vil huske best dine gode gjerninger. Du betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet, som da du ga erstatningspengene til fattighuset. Hvil i fred Ari Behn! skriver Raja på Twitter.

Rapper og skuespiller Thomas «Fingern» Gullestad skriver at Ari Behn var en fest.

- Kjære, fine mann. Full av kjærlighet, omtanke og mot. Du var en fest❤️ Vi har ingen flere å miste. Trenger du noen å snakke med, ring mental helse på 116 123, skriver Gullestad på Instagram.