Else Larsen blir sendt hjem av Jakten-bonde - men jakten fortsetter i «Kjærlighet for alle»

Alle her er single og søkende, så alt kan skje, sier programleder Gunhild Dahlberg, som lover mer action enn det vi er vant til fra «Jakten på kjærligheten».

Else Larsen (36) ble sendt hjem av bonde Atle Kristiansen (37) i kveldens episode av «Jakten på kjærligheten».

Men heldigvis var jakten på kjærligheten, bokstavelig talt, alt annet enn over for den blide 36-åringen.

TV 2 overrasket seerne ved å ikke sende Larsen hjem, men rett inn i en ny dating-serie på Eidsverket herregård på Bjørkelangen, sammen med 15 single friere og to tidligere Jakten-profiler: Sondre Stubrud (32) og Vegar Valbø (32).

I utgangspunktet bor de under relativt ordnede former. Jakten-profilene har fem «friere» hver, som alle har meldt seg på uten å vite hvem de skal date.

Men det er lov å gli ut av de ordnede formene. Jakten-profilene kan date hverandre - eller hverandres friere - og sist, men ikke minst: Frierne kan egentlig gjøre akkurat som de vil.

Resultatet kan du se på TV 2 Sumo fra mandag 11. november. Og selv om «Kjærlighet til alle» er en spin-off fra «Jakten på kjærligheten», kan seerne regne med ganske mye mer action enn det de er vant med fra bøndene.

- Alle her er single og søkende, så jeg tror at det kommer til å bli mer action. Frierne bor i samme hus, og kommer med åpent sinn siden de ikke vet hvem de skal date. Her kan alt skje, sier programleder Gunhild Dahlberg.

KJÆRLIGHET FOR ALLE: Vegar Valbø (32), programleder Gunhild Dahlberg, Else Larsen (36) og

- Ikke skuffet

Sondre Stubrud var bonde i «Jakten på kjærligheten» i 2016, men forholdet til Katrina Davis tok slutt kort tid etter innspillingen.

Vegar Valbø var frier i fjorårets sesong og gikk seirende ut som den Snåsa-bonden Gudrun Austli valgte til slutt. Forholdet tok imidlertid slutt allerede etter deres første ferietur sammen.

Else Larsen var en av Atle Kristiansens friere i årets sesong av «Jakten på kjærligheten», men reiste altså hjem i kveldens episode.

- Atle og jeg var veldig forskjellige, så jeg var egentlig ikke skuffet over å måtte reise fra gården. Jeg tror vi var veldig enige om at vi ikke passet så godt sammen, sier Larsen til Nettavisen i dag.

«Sånne næringslivsmenn»

Okei, så hestebonden Atle Kristiansen var opplagt ikke Larsens type. Men hvem er det som er det da?

- Åh, jeg blir veldig sjelden forelska. Jeg treffer jo ekstremt mange bra menn, så det er ikke mennene det er noe galt med, det er i alle fall sikkert, ler Larsen.

Hun tenker seg litt om, før hun fortsetter:

- Jeg jobber i næringslivet, så typisk har jeg gått for sånne næringslivsmenn.

- «Næringslivsmenn», hva vil det si?

- Nei, du vet. Pene i tøyet, sosiale, utadvendte, stort nettverk.

KLAR FOR NYE EVENTYR: Else Larsen (36) gleder seg til å bli kjent med sine fem friere.

Det blir stille i noen sekunder.

- Samtidig har jeg jo datet noen som er helt motsatt og. Sånne musiker-typer med rocka stil og langt hår.

- Men ingen av dem har fungert?

- Nei, det er vel en grunn til at jeg ikke får til dette? Så det blir spennende å se hvordan dette går, for disse gutta er ikke nødvendigvis noen jeg selv ville valgt. Men det trenger ikke være negativt, altså, sier Larsen.

Else Strøm Larsen sine friere. Fra venstre: Bjørn-Tore Haagensli, Peder Edison Bjerkenås Martinez, Else Strøm Larsen, Marius Loktu og Hallgeir Nordheim. Stående bak Else er Leiv IngeKjemperud.

- Noen ville jeg snudd meg etter på gata

Frierne er plukket ut av Jakten på kjærligheten-redaksjonen. Sammen med TV 2 og programleder Gunhild Dahlberg har de valgt ut deltakerne etter lange og grundige samtaler.

Bonde Sondre Stubrud er svært fornøyd med damene han skal date.

- Jeg synes de har gjort en kjempejobb! Noen av damene er damer jeg ville snudd meg etter på gata, og alle har kvaliteter jeg setter stor pris på, sier Stubrud.

BONDE: Sondre Stubrud innrømmer at han ikke har datet så mye siden han var med på Jakten på kjærligheten i 2016, men gleder seg til nye eventyr.

Like etter bruddet med Davis i 2016, sa Stubrud til TV 2 at han skulle prøve seg på Tinder. Det har imidlertid ikke gått helt etter planen.

- Nei, det har ikke vært mye dating siden sist, innrømmer Stubrud.

- Hvorfor tror du at du fortsatt er singel?

- Jeg har vel hatt andre fokus, valgt feil damer, kanskje. Men mest av alt har det vært feil timing, og jeg tror dating i dag har veldig mye med timing å gjøre.

Jaktenbonden Sondre Stubrud med sine friere. Bak fra venstre: Caroline Holthe Skibenes, Sunniva Constance Sjurstræ, Sondre Stubrud og Veronica Vaagen. Fremme fra venstre Mari Grimsgaard Jevnesveen og Christina Murphy Andersen.

Sluttet med Cola og Grandiosa

Vegar Valbø har heller ikke datet så mye siden vi sist så ham, men noe er likevel annerledes med 32-åringen fra Drangedal.

- Jeg har gått ned 20 kilo. Kutta ut Cola og Grandiosa, forteller Valbø.

- Det var alt du gjorde? Da må du ha fått i deg mye Cola og Grandis?

- Jepp, tydeligvis, ler 32-åringen.

FORNØYD: Vegar Valbø er fornøyd med frierne sine og gleder seg til å bli bedre kjent med dem.

Førsteinntrykket av damene Valbø skal bli kjent med, er bra.

- Jeg har ikke vært mye sammen med dem ennå, men de virker til å være ganske like damer. Og de er helt klart damer jeg ser etter, sier Valbø, og legger til:

- Men de visste jo heller ikke hvem de skulle møte, så jeg håper de ikke blir skuffet. Jeg føler på ingen måte at jeg har «sealed the deal», selv om det nå har «friere» i stedet for å være en selv. Jeg må prøve å imponere dem litt.

«Kjærlighet til alle» har premiere på TV 2 Sumo natt til mandag 11. november.