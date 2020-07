Elton John feirer 30 år som rusfri: - Jeg hadde vært død

Elton John takker alle som har hjulpet ham på veien til et rusfritt liv.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

- Ser tilbake på den mest magiske dagen etter å ha feiret 30 år som rusfri, skriver Elton John (73) på Instagram torsdag.

- Hadde jeg ikke tatt det store steget og spurt om hjelp for 30 år siden hadde jeg vært død. Fra bunnen av mitt hjerte, tusen takk til alle menneskene som har inspirert og støttet meg på veien, skriver han videre.

På bildet viser 73-åringen frem gratulasjonskort og hilsener fra venner og familie. Kommentarfeltet bugner også over av applaudering fra fansen.

- Du er en inspirasjon for oss alle, lyder en av kommentarene.

Tøft liv

Helt siden 1969 med debutalbumet «Empty Sky», har John vært en av Storbritannias mest folkekjære artister. Til tross for stor suksess med over 300 millioner solgte plater, har ikke alt gått like på skinner i privatlivet.

Helt fra starten av karrieren slet Elton John med et dårlig selvbilde og usikkerhet som han kompenserte med store mengder dop og alkohol.

- Til tross for at jeg var spektakulær på scenen, så hadde jeg enormt liten selvtillit, fortalte popkongen i et åpenhjertig intervju med svenske Aftonbladet, gjengitt av VG, i 2003.

- Jeg har alltid vært sent utviklet. Jeg var heller ikke flink nok til å ta vare på personen bak stjernen. Derfor forsøkte jeg å kompensere med kokain og sprit, fortsatte han.

I dag har altså superstjernen vært rusfri i 30 år, og lever fortsatt godt på karrieren han har skapt seg. I 2018 bekreftet John i en pressekonferanse at han ville gi seg med turnélivet.

- Prioriteringene mine har forandret seg, uttalte den daværende 70-åringen, og la til at han ønsket å fokusere mer på barna og ektemannen David Furnish.

- Jeg elsker dem så høyt, jeg vil ikke gå rundt og savne dem, og jeg vil ikke at de skal savne meg, uttalte han.

Konfronterte overgriperen

Tidligere i år kom Jessica Simpson (40) med flere avsløringer om pillemisbruk og vold da hun ga ut selvbiografien «Open book».

Åpenhjertig skildrer Simpson en barndom med seksuell misbruk, noe som i senere tid førte til et liv med alkohol og piller for å håndtere smertene det påførte henne.

I 2017 nådde imidlertid Simpson bunnen, og besluttet å bli rusfri.

- Det var enkelt å gi opp alkoholen. Jeg var sint på flasken og hvordan den tillot meg å forbli tilfreds og nummen, skriver hun i biografien, gjengitt av People.

Nå ser det derimot ut til at Simpson har tatt flere drastiske valg for å gjøre opp for fortiden. Tidligere denne uken gjestet Simpson podkasten «The Gift of Forgiveness» med Katherine Schwarzenegger, der hun fortalte om en hendelse for åtte år siden som snudde livet på hodet for den tidligere reality-profilen.

Til Schwarzenegger forteller Simpson at hun en dag bestemte seg for å konfronterte overgriperen og tilby sin tilgivelse.

- Jeg dro dit og sa: «Jeg vil bare at du skal vite at jeg tilgir deg selv om jeg ikke ønsker å være i nærheten av deg noen gang igjen. Men jeg vil at du skal vite at jeg vet hva som foregikk mellom oss og jeg kommer ikke til å leve i fornektelse for det».

I dag lever Jessica Simpson et rusfritt liv og er gift med Erik Johnson. Sammen har de barna Birdie, Ace og Maxwell. I et tidligere intervju med Daily Mail forklarte Simpson at rollen som mamma har hjulpet henne med å snakke om overgrepene og ikke minst skrive om dem i boken sin.

- Jeg ønsker virkelig å snakke om det som en forelder fordi det er viktig å vite at selv de nærmeste menneskene i livet ditt kan gjøre noe slikt, uttalte hun.

Ble mamma for første gang

En annen som for andre gang har fått opplevd det å bli mamma er den norske Idol-dommeren og manageren Silje Larsen Borgan (34).

På Instagram onsdag kunne den blide 34-åringene avsløre den gledelige nyheten.

- Vår kjære lille, skjønne Mila kom 18.juli! Vi og storebror klikker av stolthet. Hele tiden, skriver hun til et bildet av det nybakte familiemedlemmet.

Mila er Borgan og samboeren og musikkprodusenten Goran Obad (35) sitt første barn sammen. Fra tidligere har Borgan enn sønn på fem år.

Kjøpte voksfigur av sin egen mor

En som vet å glede et mammahjerte er realitystjernen Kylie Jenner. På Instagram tidligere denne uken fikk hun fansen til å måpe da hun viste frem sitt nye innkjøp.

- Gjett hvem som har kommet for å bo med meg nå! Kris Jenner-voksfigur! Uttalte Jenner mens hun viste frem den nye dukken.

Voksfiguren, som er slående lik Jenners mor, var tidligere en del av utstillingen på en New York mest populære turistattraksjoner, Madame Tussauds. Nå er den altså i stuen til Kylie Jenner, noe fansen skjønner svært lite av.

- Hvem vil ha en voksfigur av sin egen mor i stua? spør en fan seg, ifølge Cosmopolitan, mens Kris Jenner skal angivelig være svært fornøyd selv for at datteren har brakt henne med seg hjem.