Elton John gir opp turnélivet

Men skal først gjennomføre en to år lang verdensturné.

Sir Elton John bekrefter på en pressekonferanse i New York på onsdag at han vil gi seg med turnélivet, melder flere amerikanske medier, blant annet ABC News.

- Prioriteringene mine har forandret seg, sier den 70 år gamle folkekjære artisten, og legger til at han ønsker å fokusere mer på barna og ektemannen David Furnish.

- Jeg har kjørt et godt løp, jeg tror du må innrømme det, legger han til.

Holder turné i to år

Men selv om briten nå annonserer sine planer om å tone ned konsertlivet, betyr ikke det at alle muligheter til å se 70-åringen live er borte med det første.

Før han gir seg vil han nemlig gjøre unna sin siste konsertturné, «Farewell, Yellow Brick Road», som starter i september. Turnéen, som går verden over, vil vare i to år, sier artisten selv.

Han lover å «avslutte med et smell», og sier den planlagte turneen skal omfatte hele 300 konserter i land over hele verden og pågå fram til 2020.

Johns to barn, Elijah på fem år og Zachary på sju år, er mye av grunnen til at han nå går en mindre aktiv tid i møte.

- Jeg elsker dem så høyt, jeg vil ikke gå rundt og savne dem, og jeg vil ikke at de skal savne meg, sier artisten.

Han legger til at han fortsatt vil skrive låter og være aktiv som musiker på tross av at konsertkarrieren går mot en slutt.

Mer enn 300 millioner solgte plater

Sir Elton John, som ble født med navnet Reginald Kenneth Dwight, har vært en av Storbritannias mest folkekjære artister helt siden debutalbumet «Empty Sky» ble gitt ut i 1969.

Han har solgt mer enn 300 millioner plater verden over, noe som gjør ham til en av verdens mestselgende artister.

Låter som «Crocodile Rock», «Lucy in the Sky with Diamonds», «Something About the Way You Look Tonight» og hans hyllest av prinsesse Diana etter hennes død i 1997, «Candle in the Wind», har alle toppet hitlistene i USA. I 1994 fikk han også voldsom suksess med låtene «Can You Feel the Love Tonight» og «Circle of Life» fra Disney-filmen Løvenes Konge.

