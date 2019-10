Elton John om Michael Jackson: - Han var psykisk syk

Elton John (70) kommer med mørke detaljer om «The King of Pop» i sin nyeste selvbiografi.

- En person det kjentes ubehagelig å være i nærheten av.

Slik beskriver Elton John den tidligere artistkollegaen, Michael Jackson, i sin kommende selvbiografi, ifølge Aftonbladet.

Boken, «Me», omhandler superstjernens innholdsrike liv - fra tenårene til i dag. Og blant rekken med anekdoter, dukker det også opp nye detaljer om livet til Jackson.

NYE DETALJER: Ifølge superstjernen Elton John slet Michael Jackson kraftig de siste årene av livet hans. Foto: Mark J. Terrill (AP)

- Ubehag

I boken forteller nemlig Elton John blant annet om at de to hadde møttes for lunsj en gang på 90-tallet, og «Thriller»-stjernen ble allerede da beskrevet som både «skjør og syk».

- Han så ut som han hadde blitt sminket av en villmann - det var overalt. Et plaster holdt restene av nesa hans på plass. Han satt der uten å si noe spesielt, utstrålte bare ubehag på samme vis som noen mennesker utstråler selvtillit, skriver John ifølge den svenske avisen.

The Independent skriver at det i utgangspunktet var Michael Jacksons psykiater som var invitert, men at «kongen av pop» ble med da han allerede var i England.

Deretter hevder den folkekjære briten at Jackson plutselig skal ha forlatt lunsjen uten forvarsel, for så senere å ha blitt funnet i huset til Elton Johns hushjelp.

NYE DETALJER: Elton John avslører at Michael Jackson «utstrålte ubehag» på et tidspunkt. Foto: Ian West (Pa Photos)

- Mentalt syk

Der skal popartisten ha sittet og spilt TV-spill med hushjelpens elleve år gamle sønn.

KOMMER: Elton Johns nye selvbiografi, «Me», er på vei. Foto: Henry Holt and Co. (via AP)

- Hva nå enn det skyldtes, så virket det ikke som han taklet å være i selskap med voksne, skriver John i boken.

Det var først flere år senere at den nåværende 70-åringen skjønte hvor dårlig Jackson faktisk hadde det.

- Gud vet hvor mange reseptbelagte medisiner man pumpet i ham, men hver gang jeg så ham senere i livet tenkte jeg i ettertid at den stakkars gutten hadde mistet det helt. Og da mener jeg det ikke på en morsom måte; han var mentalt syk på ordentlig - en person man ble urolig av å være i nærheten av, forteller han.

I en pressemelding på bloggen til forlaget, forteller John hva arbeidet med boka har gjort for ham.

- Jeg er ikke en nostalgisk person. Jeg anklages ofte for å bare se framover, til neste konsert eller neste prosjekt. Derfor har det kommet som en overraskelse hvor rensende jeg har opplevd skriveprosessen, sier han.

Omstridt dokumentar

Tidligere i år kom den kontroversielle HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» ut.

Der forteller to amerikanske menn om hvordan Jackson angivelig misbrukte dem seksuelt da de var barn. Overgrepene skal ha skjedd på popstjernens eiendom Neverland.

Dokumentaren har fått massiv kritikk fra Jacksons familie og fans. I Norge ble filmen sendt på NRK2 tidligere i år.

Boet til artisten har avvist alle anklager og tidligere gått til søksmål mot HBO.

Jackson døde 25. juni 2009 i Los Angeles, 50 år gammel. Dødsårsaken ble 28. august offisielt fastslått å være akutt forgiftning av flere kraftige legemidler.

Legen Conrad Murray ble dømt for uaktsomt drap på Michael Jackson. Han ble løslatt i oktober 2013 etter å ha sonet halvparten av dommen på fire års fengsel.