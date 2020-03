Emil og Jenny fra Paradise Hotel med heftig flørt: – Jeg vasker bokserne hans

– Jeg har aldri vært så oppslukt i hele mitt liv, forteller Emil.

Denne uken startet «Paradise Hotel» og en av deltakerne som raskt tok gutta med storm er Jenny Hagen fra Bergen, som sjekket inn etter å ha dukket opp på guttas date.

Emil Wille Gramstad fra Sandnes, som utenfor luksushotellets vegger studerer med Jenny på BI i Bergen, lar seg raskt sjarmere av sin skolekamerat. I ukens episode får vi se at han jobber iherdig for å få henne som partner.

Nå kan det i midlertid se ut til at han har lykkes i det virkelige liv, for på premierefesten til Paradise Hotel kunne man se at det var god stemning mellom de to turtelduene.

– Vi har det veldig fint og koser oss veldig masse. Vi har dritbra kontakt.

«Samboere»

Jenny bor i utgangspunktet alene i leiligheten sin i Bergen, men den siste tiden har hun ikke vært alene om å være der.

– Vi har det veldig fint sammen. Vi henger veldig mye sammen og jeg har nesten bodd hos henne, forteller Emil.

Se video øverst: Den ene svarer «feil» når de blir spurt om de kan date andre

– Jeg skal ikke legge skjul på at han nesten har flyttet inn i leiligheten. Han er der og på en måte er forholdet vårt utenfor nesten som å være inne på hotellet, forteller Jenny.

– Vi er samboere nesten, sier Jenny til latter og småprotester fra Emil.

– Vi er ikke det, men du er jo der hele tiden liksom, så det er sånn det er, ler Jenny.

Før Jenny sjekket inn på hotellet sa hun dette om kjærlighetslivet sitt:

Åpner opp om følelser: – Dette er jævlig å snakke om

Det betyr ikke at Emil ikke har færre følelser for Jenny. Nesten tvert imot, han legger ikke skjul på at han aldri har følt det som han gjør i disse dager.

– Jeg synes dette er jævlig å snakke om, for jeg har aldri åpnet meg for en jente noen gang før, men jeg har aldri vært så oppslukt i en jente som jeg har vært i Jenny noen gang tidligere, sier han og myser forelsket over på Jenny.

Før Emil sjekket inn på «Paradise Hotel» var tonen en litt annen - se bare her:

Emils kjærlighetserklæring til Jenny går ikke upåaktet hen, selv om hun ikke er like åpen om å snakke om følelsene.

– Jeg blir så veldig smigret, og jeg føler det samme som han, men jeg er ikke like out there som han. Jeg digger å få smiger og jeg liker han veldig godt, sier hun før hun legger tøysete til:

– Men jeg liker ikke å vaske bokserne dine.